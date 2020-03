Újabb három embernél diagnosztizáltak koronavírus-fertőzést, ezzel 16-ra nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon. Megvan az első gyógyult koronavírus-fertőzött Magyarországon - jelentette be a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője. Szlávik János közölte: meggyógyult az egyik, karanténban lévő iráni állampolgár, akinek a sorozatban elvégzett tesztjei negatívak lettek A már kihirdetett veszélyhelyzet keretében a kormány rendkívüli intézkedéseket rendelt el az immár világjárvánnyá nyilvánított koronavírus-járvány megelőzésére, a magyar emberek egészségének és életének megóvása érdekében. A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében az egyetemeken elkezdődött az oktatásmentes időszak. Ezt követően március 16-tól 20-ig előrehozott tavaszi szünet, ezt követően pedig távoktatás lesz. Az idős embereknek nyújtott segítség fontosságára hívta fel a figyelmet a koronavírus-járvány közepette a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az M1-en. Dömötör Csaba elmondta: a kormány már korábban döntött arról, hogy a védekezés keretében tájékoztató kampányt indítanak. Magyarország rendelkezik megfelelő számú lélegeztető géppel és a testen kívüli légzést biztosító műtüdővel – közölte az egészségügyért felelős államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Horváth Ildikó hangsúlyozta: a magyar egészségügy felkészült a fertőzés robbanásszerű terjedésére is, ugyanakkor továbbra is mindent megtesznek a megelőzés érdekében. Időseknek szóló tájékoztató kampányt indít a kormány a koronavírus-járvány kapcsán - jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba hangsúlyozta: szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy aki teheti kerülje el azokat a helyeket, ahol sokan vannak, különösen a zárt tereket és a tömegközlekedést. Azonnali cselekvésre szólította fel Demszky Gábor Karácsony Gergelyt a koronavírus-járvány miatt. Az egykori főpolgármester szerint Karácsonynak már régen fel kellett volna állítani egy válságstábot, kapcsolatba lépni a Szent László kórház szakembereivel, közvetlenül a WHO-val és az ENSZ-szel a főváros védelmében. Bezárnak a főváros fenntartású mozik, színházak, múzeumok és könyvtárak - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet szabályai értelmében nem utazhatnak külföldre az egészségügyben, a rendvédelemben, a honvédelemben dolgozók. Még soha nem volt ilyen helyzetben a világ turizmusa, mint most a koronavírus-járvány miatt, a helyzet drámai - mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Célzott eszközökkel kell fellépni a gazdasági krízis kezelése érdekében – mondta az Állami Számvevőszék elnöke a növekedés.hu-nak. Domokos László hangsúlyozta: rugalmassá kell tenni az állami rendszereket és munkaerőpiacot, valamint költségvetési és lakossági szinten is nagy hangsúlyt kell helyezni a tartalékolásra. Tizenegy közlekedési fejlesztést valósít meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium – közölte a Magyar Nemzet. A lap emlékeztetett: Mosóczi László, a tárca államtitkára szerint az unió következő 7 évre szóló közös költségvetésében várhatóan kevesebb pénz jut közlekedésfejlesztésre, mint eddig. Több tízezer migránssal döngeti Európai kapuit Törökország, mert úgy gondolja, hogy Brüsszel elhanyagolja és nem kezeli a helyén őt - mondta Hóvári János volt ankarai nagykövet, Törökország-szakértő. Törökország valószínűleg azt szeretné elérni, hogy közvetlenül használhassa fel a jövőben az Európai Unió támogatását, amit a migránsok visszatartásáért kaphat - mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Magyarország fontos küldetése a Kárpát-medencében élő nemzetek közötti ezeréves együttműködés és barátság erősítése - mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az egész EU-nak érdeke, hogy stratégiai partnerségeket alakítson ki a keleti határain fekvő országokkal, így Moldovával is, és tartsa nyitva az uniós tagság és gazdasági együttműködés lehetőségét - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Chisinauban. Kezelhetőnek nevezte Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója a világjárvánnyá nyilvánított koronavírus-fertőzést, leszögezte azonban azt is, hogy mindent meg kell tenni a továbbterjedés megelőzéséért. A koronavírus terjedése miatti óvintézkedések rendjén a román-magyar határ négy átkelőhelyének ideiglenes bezárását jelentette be Marcel Vela román belügyminiszter. Meghalt az első koronavírussal fertőzött beteg Lengyelországban, egy 57 éves nő a Nagy-lengyelországi vajdaság székhelyén, Poznanban. Szlovéniában 96-ra nőtt az új vírussal fertőzöttek száma, Horvátországban 24 fertőzöttet tartanak nyilván. A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében Szlovákia közúti határátkelőin - a lengyel határszakaszt kivéve - visszaállítják a határellenőrzést. Szlovákiában hétfőtől minden oktatási és nevelési intézményt legalább két hétre bezárnak, és lezárják az ország nemzetközi repülőtereit is - jelentette be Peter Pellegrini szlovák kormányfő. A lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell az emberek közötti érintkezést a koronavírus-járvány fékezéséhez - mondta Angela Merkel német kancellár. Olaszországban 1016-ra emelkedett az új típusú koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, több mint 15 ezren fertőzöttet tartanak nyilván. A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében hétfőn újabb utasításig bezár a bölcsődéktől az egyetemekig a teljes francia oktatási rendszer - jelentette be a francia elnök. Az iskolák, az éjszakai klubok, a kávéházak és az éttermek is bezárnak péntek éjféltől Belgiumban az új típusú koronavírus terjedésnek megelőzése érekében. Izraelben mától bezárják az iskolákat és az egyetemeket, hogy ezzel csökkentsék az emberek közötti kontaktusokat, és így az új típusú koronavírus terjedését. Több latin-amerikai ország is intézkedéseket hozott az új koronavírus terjedésének lassítása érdekében, például leállítottak Európába induló és onnan érkező légi járatokat, betiltottak sok nyilvános rendezvényt, és bezártak iskolákat. New York városban rendkívüli állapotot hirdettek ki, Kaliforniában pedig bejelentették, hogy átmeneti időre bezárták Disneylandet az új koronavírus terjedése elleni küzdelem keretében. Az Európából visszaérkező amerikai állampolgároknak két hétre önkéntesen karanténba kell vonulniuk - közölte az Egyesült Államok alelnöke. Az amerikai hadsereg Irán támogatását élvező öt iraki milícia állásaira mért csapásokat - jelentette be az amerikai védelmi minisztérium. A román kabinet beiktatása érdekében összehívott parlamenti ülés előtt visszaadta kormányalakítási megbízását Florin Citu ügyvivő pénzügyminiszter - közölte az elnöki hivatal. Az Európai Unió fejenként 2000 euróval fogja ösztönözni a görög szigetek menekülttáboraiban tartózkodó bevándorlók önkéntes hazatérését származási országaikba - közölte Ylva Johansson uniós belügyi biztos. A koronavírus-járvány elleni védekezés részeként a rendőrség újra ellenőrizhet az osztrák és a szlovén határon. Világháborús robbanószerkezetet hatástalanítanak ma az I. kerületben, a Tabánnál, emiatt lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani a környéken. Mától kezdődően egy órával tovább, éjjel fél kettőig jár a 2-es és a 4-es metró péntekenként és szombatonként. Mától a tavaszi menetrend szerint, 40 percenként jár a balatoni komp Szántód és Tihany között, amely a téli időszakban óránként közlekedett. A rendezők törölték a Forma-1 hét végi szezonnyitó versenyét, az Ausztrál Nagydíjat a koronavírus-járvány miatt. Csupán néhány órával azelőtt döntöttek erről, hogy megkezdődött volna az első hivatalos edzés. Az Európai Labdarúgó-szövetség március 17-ére kiírt videokonferenciáján az Eb elhalasztását fogja bejelenteni a tagállamok számára, és mivel nem számítanak komoly ellenállásra a részükről, hivatalossá is válhat a torna átütemezése - írja a Nemzeti Sport. A Nemzetközi Vívószövetség a következő harminc napra tervezett valamennyi nemzetközi versenyt elhalasztotta, így az olimpiai kvalifikációs sorozatba számító világkupa- és Grand Prix-versenyeket is. Megfertőződött az újfajta koronavírussal az Arsenal vezetőedzője - közölte az angol labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő londoni klub, hozzátéve, hogy Mikel Arteta már karanténba is került. A görögországi Olümpiában meggyújtották a tokiói olimpia lángját.