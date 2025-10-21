Degresszió, progresszió, agresszió: Orbán Viktor kibontotta a Tisza Párt brüsszeli ajándékcsomagját

Megosztás itt:

"Degresszió, progresszió, agresszió" – Orbán Viktor miniszterelnök legújabb Facebook-posztjában rántotta le a leplet a Tisza Párt valódi gazdasági programjáról. A "modernnek" hazudott párt ugyanazt a kudarcot vallott baloldali hagyományt folytatja: a brüsszeli tapsért cserébe adót emelnének, eltörölnék a rezsicsökkentést és megadóztatnák a nyugdíjakat.

A múlt kísértetei: a Tisza Párt lefújta a port a 90-es évek kézikönyvéről

A miniszterelnök posztja egyértelmű diagnózist állít fel: "már megint egy olyan párttal van dolgunk, ami folytatja a baloldali hagyományt". És mi ez a hagyomány? Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó, a történelmet nem felejtő olvasóink is tudják, ez a megszorítások, az adóemelések és az emberek semmibevételének politikája. A Tisza Párt körül felsorakozott "szakértők" ugyanazok, akik "vért hánynak" az egykulcsos adótól, és akiknek a legújabb "őrültsége" a nyugdíjak megadóztatása. Ez nem újítás, hanem a Bokros-csomag visszatérése, "degresszió" és "progresszió" néven újracsomagolva.

A két filozófia harca: kinek a tapsa számít?

Orbán Viktor tökéletesen rávilágít a két politika közti filozófiai szakadékra.

A brüsszeli modell (A Tisza útja): A gazdaságpolitika akkor "jó", ha Brüsszelben megtapsolják. A cél a brüsszeli jelentéseknek való megfelelés, még akkor is, ha az a magyar családoknak és vállalkozásoknak fáj. Ezért kell adót emelni, hogy a pénzt Ukrajnába küldhessék, és ezért kell eltörölni a rezsicsökkentést.

A magyar modell (a józan ész útja): Ezzel szemben a kormány álláspontja világos: "A magyar gazdaságpolitika akkor jó, ha a magyar emberek jólétét szolgálja."

A kormány válasza: alacsony adók, védett nyugdíjak és rezsicsökkentés

A brüsszeli-tiszai "agresszióval" szemben a nemzeti kormány politikája a magyar emberek megbecsülésén alapul. Nem elvesz, hanem ad. Ahelyett, hogy a "melósokat és a cégeket agyonadóztatná", Európa legalacsonyabb adóit biztosítja. Ahelyett, hogy a nyugdíjakat adóztatná, megőrzi azok értékét és kifizeti a 13. havi nyugdíjat. És mindenekelőtt fenntartja a rezsicsökkentést, Európa leguniverzálisabb családtámogatási rendszerét. A választás tehát egyszerű: a múlt kudarcot vallott megszorításai, vagy a jövőt építő, a magyar családokat védelmező józan ész politikája.

