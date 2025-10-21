Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 21. Kedd Orsolya napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Degresszió, progresszió, agresszió: Orbán Viktor kibontotta a Tisza Párt brüsszeli ajándékcsomagját

2025. október 21., kedd 17:45 | Hír TV
nyugdíj megszorítás gazdaságpolitika adóemelés rezsicsökkentés Orbán Viktor Brüsszel Magyar Péter Tisza Párt

"Degresszió, progresszió, agresszió" – Orbán Viktor miniszterelnök legújabb Facebook-posztjában rántotta le a leplet a Tisza Párt valódi gazdasági programjáról. A "modernnek" hazudott párt ugyanazt a kudarcot vallott baloldali hagyományt folytatja: a brüsszeli tapsért cserébe adót emelnének, eltörölnék a rezsicsökkentést és megadóztatnák a nyugdíjakat.

  • Degresszió, progresszió, agresszió: Orbán Viktor kibontotta a Tisza Párt brüsszeli ajándékcsomagját

"Degresszió, progresszió, agresszió" – Orbán Viktor miniszterelnök legújabb Facebook-posztjában rántotta le a leplet a Tisza Párt valódi gazdasági programjáról. A "modernnek" hazudott párt ugyanazt a kudarcot vallott baloldali hagyományt folytatja: a brüsszeli tapsért cserébe adót emelnének, eltörölnék a rezsicsökkentést és megadóztatnák a nyugdíjakat.

A múlt kísértetei: a Tisza Párt lefújta a port a 90-es évek kézikönyvéről

A miniszterelnök posztja egyértelmű diagnózist állít fel: "már megint egy olyan párttal van dolgunk, ami folytatja a baloldali hagyományt". És mi ez a hagyomány? Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó, a történelmet nem felejtő olvasóink is tudják, ez a megszorítások, az adóemelések és az emberek semmibevételének politikája. A Tisza Párt körül felsorakozott "szakértők" ugyanazok, akik "vért hánynak" az egykulcsos adótól, és akiknek a legújabb "őrültsége" a nyugdíjak megadóztatása. Ez nem újítás, hanem a Bokros-csomag visszatérése, "degresszió" és "progresszió" néven újracsomagolva.

A két filozófia harca: kinek a tapsa számít?

Orbán Viktor tökéletesen rávilágít a két politika közti filozófiai szakadékra.

  • A brüsszeli modell (A Tisza útja): A gazdaságpolitika akkor "jó", ha Brüsszelben megtapsolják. A cél a brüsszeli jelentéseknek való megfelelés, még akkor is, ha az a magyar családoknak és vállalkozásoknak fáj. Ezért kell adót emelni, hogy a pénzt Ukrajnába küldhessék, és ezért kell eltörölni a rezsicsökkentést.

 

  • A magyar modell (a józan ész útja): Ezzel szemben a kormány álláspontja világos: "A magyar gazdaságpolitika akkor jó, ha a magyar emberek jólétét szolgálja."

A kormány válasza: alacsony adók, védett nyugdíjak és rezsicsökkentés

A brüsszeli-tiszai "agresszióval" szemben a nemzeti kormány politikája a magyar emberek megbecsülésén alapul. Nem elvesz, hanem ad. Ahelyett, hogy a "melósokat és a cégeket agyonadóztatná", Európa legalacsonyabb adóit biztosítja. Ahelyett, hogy a nyugdíjakat adóztatná, megőrzi azok értékét és kifizeti a 13. havi nyugdíjat. És mindenekelőtt fenntartja a rezsicsökkentést, Európa leguniverzálisabb családtámogatási rendszerét. A választás tehát egyszerű: a múlt kudarcot vallott megszorításai, vagy a jövőt építő, a magyar családokat védelmező józan ész politikája.

 Olvassa el részletesebben, hogyan teszi tönkre Brüsszel Európát, miközben Magyarország a jövőt építi átfogó elemzésünkből!

További híreink

Veszélybe került egy fontos zalai esemény

Ki zsarol valójában? A brüsszeli háborús lobbi leleplezése

Hatalmasat bukott Majka vetélkedője az RTL-en

Brüsszel kinyitja az Erasmus kapuit a Közel-Kelet és Észak-Afrika előtt

Gyászol az ország: elhunyt a Nemzet művésze

Arne Slotot felszólították: cseréljen ki hat játékost a Liverpool kezdőcsapatában!

A magyar modell működik: az orvosok és tanárok után a szociális dolgozók jönnek

Aggódhatnak a rajongók? Max Verstappen ráunt a Forma-1-re

Kétségbeesett kapkodás: Magyar Péter retteg az október 23-i kudarctól

További híreink

Kétségbeesett kapkodás: Magyar Péter retteg az október 23-i kudarctól

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

Az óraátállítás jelene

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Itt nyílhat meg a légi folyosó az EU-ban Putyin előtt, hogy Budapestre érkezzen
2
A Forbes elemzése: miért rossz hely Budapest a békéhez?
3
A szélsőbaloldali aktivisták Orbán Viktornak is üzentek a pusztítással + videó
4
Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról
5
Kizárták, hogy köze lenne a százhalombattai tűzesetnek a romániai robbanáshoz + videó
6
A magyar modell működik: az orvosok és tanárok után a szociális dolgozók jönnek
7
Alice Weidel: Budapest a béke egyetlen helyszíne
8
Vizsgálják a százhalombattai olajfinomítóban történt tűz körülményeit + videó
9
Brutális előretörés Németországban: az AfD a legmagasabb valaha mért eredményt érte el
10
Kétségbeesett kapkodás: Magyar Péter retteg az október 23-i kudarctól

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!