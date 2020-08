Debrecenben kezdődik a Zöld Busz Program demonstrációs szakasza

178 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 6139-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy 68 éves idős beteg, az elhunytak száma így 615 főre emelkedett, 3761-en pedig már meggyógyult. Külföldiek szeptember 1-jétől nem jöhetnek Magyarországra a koronavírus-járvány miatt, de - ahogy tavasszal - most is vannak kivételek - mondta a kormányszóvivő a Kossuth Rádióban. A cseh állampolgárok negatív teszteredménnyel szeptember elseje után is beléphetnek Magyarországra - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. Az eddigiekhez hasonlóan a koronavírus miatt kedden életbe lépő szigorító intézkedéseknek is a magyar emberek egészségének és biztonságának védelme a célja - jelentette ki Kovács Zoltán államtitkár. Az általános higiéniai szabályok és hatályos jogszabályok betartására hívta fel a figyelmet a tanévkezdés kapcsán Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Hangsúlyozta: összefogásra van szükség a járvány második hullámának megfékezéséhez. Azonnali hatállyal megtiltja valamennyi előadás és szemináriumi gyakorlat jelenléti formában történő megtartását az ELTE TTK dékáni vezetése. A vadásztársadalom jótékonysági vadászattal támogatta az egészségügyet a koronavírus-járvány által teremtett nehéz helyzetben. Köszönet jár a vadászok tevékenységéért, a szolidaritásukért - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Mérföldkő a magyarországi szakképzés történetében 2020/21-es tanév, átalakul a szakképzés intézményi szerkezete, struktúra- és szemléletváltás kezdődik az oktatásban - hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A magyar kormánynak fontos a keresztény civilizáció védelme, ezért 2010 óta háromezer templom épült, vagy újult meg a Kárpát-medencében - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Kompromisszumos megoldás született a Nagykörút új forgalmi rendjének ügyében - jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester. A főpolgármester közölte: a Nagykörút forgalma nagyon különböző az egyes szakaszokon, ezért Blaha Lujza tér és a Petőfi híd között teljes mértékben kétsávos lesz az autós közlekedés, a szakaszon a parkolósávokból alakítanak ki kerékpárutakat. Hatalmas káoszra készüljenek kedden a Budapesten közlekedők - figyelmeztetett Wintermantel Zsolt, a BKK igazgatóságának Fidesz által delegált tagja, Karácsony Gergely főpolgármesternek a Nagykörút új forgalmi rendjéről szóló bejelentésére reagálva. A Magyar Kerékpárosklub üdvözli a nagykörúti, Bartók Béla úti, Villányi és Tétényi úti kerékpársávok megtartásáról hozott döntést annak ellenére, hogy a Nagykörút józsefvárosi szakaszán nem a körút átfogó megújulását szolgáló megoldás születhet. Lemondott a Színház és Filmművészeti Egyetem teljes vezetése. Upor László rektorhelyettes azt mondta, hogy az új alapítványi struktúrával az egyetemi autonómia összes garanciája elveszett és csak számukra vállalhatatlan kompromisszumok keretében folytathatnák a munkájukat. Európa bajban van, mert még mindig nem sikerült meghatároznia új helyét a nemzetközi gazdaságban - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a 15. Bledi Stratégiai Fórumon. Magyarországon valójában az intellektuális szuverenitásért zajlik a harc: azért küzdünk, hogy érvényesíthessük kereszténydemokrata-konzervatív demokráciafelfogásunkat a liberális nézetekkel szemben - hangsúlyozta a miniszterelnök. A szolidaritás közös sikert jelent, de nem lehetünk sikeresek együtt, ha külön-külön nem vagyunk sikeresek - mondta Orbán Viktor. A következő évek Közép-Európa évei lehetnek, a térségnek komoly versenyelőnye lehet - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség törvényhozói jelen lesznek, de nem vesznek részt a jobbközép Nemzeti Liberális Párt kisebbségi kormánya elleni bizalmatlansági indítvány szavazásán - jelentette be Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Az Erdélyi Magyar Szövetség 160 helyszínen mintegy 2200 önkormányzati képviselőjelölttel, valamint 94 polgármesterjelölttel vág neki a szeptember 27-én tartandó romániai önkormányzati választásoknak - jelentette be a pártszövetség társelnöke. Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök elismerte, hogy az ország társadalmi rendszere bizonyos mértékben tekintélyelvű, az elnöki tisztségre szabott, amin változtatni kell a majdani új alkotmányban. A német szövetségi kormány továbbra is kiáll a fehéroroszországi ellenzéki tüntetők mellett, és nagyra tartja kitartásukat - mondta Angela Merkel kancellár Berlinben. Lettország megtiltotta a beutazást Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök és 29 másik fehérorosz tisztségviselő számára az elnökválasztás után kialakult minszki helyzet miatt. Fehéroroszország válaszszankciókkal fenyegette meg a három balti államot, Lettországot, Litvániát és Észtországot, amiért megtiltották a beutazást területükre 30 vezető fehérorosz tisztségviselőnek. Már 25,1 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 845 ezer, a gyógyultaké pedig 16,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az Európai Bizottság 400 millió euró értékű garanciával támogatja az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezését a koronavírus elleni oltóanyag felvásárlására. Nem lassul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, hétfőre is több mint 2100 új beteget regisztráltak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 121 ezret. Az ukrán egészségügyi tárca felülvizsgálta a külföldi országok vörös és zöld zónába besorolását, Magyarországot a zöldben hagyta. Romániában meghaladta a 7400-at a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma, és minden korábbinál több, 506 súlyos beteg szorult intenzív kórházi kezelésre. Törökországban három és fél hónap után ismét 1600-hoz közeli értékkel, 1587-tel emelkedett a koronavírus-járvány újonnan azonosított fertőzöttjeinek napi száma. Mintegy húszezer diákot és dolgozót szólítottak fel a kelet-svédországi Umea egyetemén, hogy vegyenek részt koronavírus-szűrővizsgálaton, amelyet egy hét múlva megismételnek. Békemegállapodást írt alá a szudáni átmeneti kormány öt kulcsfontosságú lázadócsoporttal a szomszédos Dél-Szudán fővárosában, Jubában. Azonnali reformokat sürgetett a válság sújtotta Libanonban az újonnan kinevezett kormányfő, Musztafa Adíb. Kína és India között egyeztetés zajlik a közös határvonalon ismét kialakult feszült helyzet miatt - közölte a kínai külügyminisztérium, miután az indiai hadsereg szerint kínai katonák provokatív akciót hajtottak végre a demarkációs övezetben. Két és fél börtönbüntetésre ítéltek és 3 évre kiutasítottak Magyarországról egy líbiai állampolgárságú embercsempészt Komárom-Esztergom megyében. 269 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és a katonák péntektől vasárnapig - tájékoztatott az Országos Rendőr-főkapitányság. Vádat emeltek tizennégy ember ellen, aki Romániából csempészett embereket Magyarországon keresztül - közölte a Fővárosi Főügyészség. Augusztus 31-től utóidényi menetrend szerint közlekednek a menetrendszerinti személyhajók és kompok a Balatonon a Balatoni Hajózási Zrt. tájékoztatása szerint. A Dinamo Zagreb lesz a Ferencváros ellenfele a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában. A Magyar Kupa-győztes Budapest Honvéd a svéd Malmővel, a legutóbb bajnoki második MOL Fehérvár FC pedig a máltai Hiberniansszel találkozik a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének második körében. Botka Endre sérülés miatt nem csatlakozik a magyar labdarúgó-válogatott keretéhez, helyére az újonc Bolla Bendegúzt, a Fehérvár FC védőjét hívta be a Marco Rossi szövetségi kapitány. Nagy László pozitív koronavírustesztje miatt maradt el a vasárnapra tervezett Veszprém-THW Kiel kézilabda-mérkőzés. A Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség törölte a rövidpályás-gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának első két állomását.