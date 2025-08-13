Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 13. Szerda Ipoly napja
Jelenleg a TV-ben:

Paláver

Következik:

Híradó 17:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Debrecenben épül a Waberer’s új óriásközpontja

2025. augusztus 13., szerda 14:53 | vg.hu
Debrecen Waberer’s

Közel 22 ezer négyzetméteres, csúcstechnológiás logisztikai központot húz fel Debrecenben a Waberer’s. A gigaberuházás év végére indul be, és alapjaiban alakíthatja át a keleti régió szállítmányozási térképét.

  • Debrecenben épül a Waberer’s új óriásközpontja

Mérföldkőhöz érkezik a Waberer’s csoport, várhatóan az év végén adják át a vállalat legújabb, közel 22 ezer négyzetméteres debreceni logisztikai központját.

A projekt célja, hogy a Budapesti Értéktőzsde prémiumkategóriájában jegyzett cégcsoport egy olyan multifunkcionális raktárbázist hozzon létre, amely nem csupán a hagyományos tárolási feladatokra kínál megoldást, hanem teljes körű logisztikai és hozzáadott értékű szolgáltatásokkal támogatja a partnereket – áll a csoport közleményében.

Kedvező elhelyezkedés

„Az új, 9 milliárd forintos beruházással létrejövő logisztikai központ Debrecen stratégiai elhelyezkedésére és gazdaságának dinamikus fejlődésére épít. A város ad otthont a BMW új autógyárának, emellett több járműipari nagyberuházás és a kapcsolódó beszállítói kör révén újabb és újabb üzemek létesülnek.

A Waberer’s Észak-Nyugati Gazdasági Övezetben létesülő logisztikai központja mindössze 15 percre található a Debreceni Nemzetközi Repülőtértől, és 200 méterre az M35-ös autópálya lehajtójától.

A teljes cikket a Világgazdaság oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

Most érkezett! Ennyi lesz a minimálbér 2026-ban

Soros-blog nekimegy Magyar Péter riválisainak

Curtis és újdonsült felesége elárulták: bővül a család

Döbbenetes kiütés – megvan, kivel játszik az európai főtábláért a Fradi

Már mindenki temette, új remény csillant fel Gulácsi Péter számára

Mit gondol Robbie Keane a Fradi-szurkolókról? Döbbenetes testbeszéd

Az olasz politika szerint Európa nem tett meg mindent az orosz-ukrán háború lezárása érdekében + videó

Szoboszlai: Mindent meg fogok tenni azért, hogy Magyarország részt vehessen a világbajnokságon

Szijjártó Péter: Magyarország 3,5 éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat

További híreink

Szijjártó Péter: Magyarország 3,5 éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat

Razzia a nagybanin: újabb maffiózó a NAV célkeresztjében

Ég egy busz az V. kerületben

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Rendkívüli - Az ukrán csapatok a Barátság kőolajvezeték kritikus csomópontjára mértek csapást
2
Razzia a nagybanin: újabb maffiózó a NAV célkeresztjében
3
Trump-Putyin titkos alku Alaszkában: Ukrajna kincsei orosz kézbe kerülnek?
4
Trump előbb Zelenszkijjel, aztán Putyinnal tárgyal
5
Kisebbfajta droghálózat bukott le Kőbányán
6
Vezércikk – Az amerikai elnök kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz-ukrán konfliktus rendezése kapcsán+ videó
7
Soros-blog nekimegy Magyar Péter riválisainak
8
Napindító: Virtuális konferenciát hívott össze a német kancellár a Trump-Putyin találkozó előtt + videó
9
Ezúttal a Sziget fesztivál résztvevőit uszította Orbán Viktor ellen a Magyarországról három évre kitiltott Kneecap + videó
10
Ismét a miniszterelnök megölésére buzdított egy férfi a közösségi médiában + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!