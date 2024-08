Debrecenben a hagyományokhoz híven idén is megrendezték a Virágkarnevált + videó

Megosztás itt:

A menet még el sem indult, de már korán reggel készültek a fotók a virágkocsikról a Petőfi téren. Idén is a Szent koronát ábrázoló kocsi gördült először a lelátók elé.

Ezúttal 12 kompozíció vonult végig a város utcáin. Volt amelyiken tündérek, szitakötők elevenedtek meg, lehetett látni asztronautát, és panda macikat is. Az egyik debreceni autógyár ezúttal is a fenntarthatóság és az innováció jegyében álmodta meg virágkocsiját. Egy különleges meglepetés is volt a kompozíciók között közvetítésből virágkarnevál.

A nizzai társulat bemutatója ámulatba ejtette a közönséget. Volt, aki korán reggel útnak indult, hogy élőben nézhesse meg a felvonulást.

Papp László,polgármester: "Rég nem látott tömeg rég nem látott sokaság vesz részt az eseményeken. Nagyon-nagyon népszerűek az új megoldások az éjszakai kerékpározástól kezdve a táncol a város programig a fényfestésekig a mappingekig. Azt gondolom, hogy a szervezők valóban mindent megtettek annak érdekében, hogy az államalapítás ünnepe az élményszerű legyen 2024-ben is a magyarok a debreceniek számára."

Ezúttal a közönség este is láthatja a virágkocsikat és a tánccsoportok egy részét. A Virágok éjszakájára 2 belvárosi lelátót nyitnak meg a közönség számára: a Rózsa utcán és a Kossuth téren.