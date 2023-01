Megosztás itt:

Bár korábban Fekete-Győr András pártelnök vezetésével próbáltak sikerre jutni, most Gelencsér Ferenc irányítja a közösséget és a frakciót is. Donáth Anna februári visszatérését követően azonban az ő politikusi felépítésére is komolyabb erőforrásokat és jelentős összeget fordít majd a párt.