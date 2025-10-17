Deák Dániel: Vélhetően Trump és Putyin még Magyar Péter nevét sem ismeri + videó

Sorra érkeznek a reakciók arra, hogy Magyar Péter szerint miatta találkozik Budapesten Trump és Putyin. Arról, hogy úgy tűnik, a Tisza Párt elnöke a saját sikerének próbálja elkönyvelni a történelmi esemény majdani létrejöttét, Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője fejtette ki véleményét.
Magyar Péter honvédelmi szakértőjét garázdaság miatt hallgatták ki azt követően, hogy rángatni kezdte a Mandiner újságíróját. A felvételeken jól látszik a bukott vezérkari főnök erőszakos fellépése, ennek ellenére Magyar Péter kamueljárásnak nevezte az ügyet.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.