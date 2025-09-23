Deák Dániel szerint a Tisza Párt elnöke Jakab Péter sorsára juthat

Megosztás itt:

Elég erőteljesen erodálták a Tisza Párt szavahihetőségét az elmúlt időszak botrányai – fogalmazott Deák Dániel a Magyar Nemzet kérdésére, és egyben azt is megjegyezte: úgy tűnik, a párt minden napra tartogat valamit, ami rávilágít, hogy mire készül valójában a Tisza Párt – írja a Magyar Nemzet.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője felidézte, az elmúlt hónapokban mindenki láthatta, hogy a Tisza lendülete kifullad, ezt igazolták a közvélemény-kutatások is, amelyek arra is rámutattak, hogy Magyar Péter pártja süllyedésnek indult a folyamatos botrányok miatt.

Egymást érik a balhék és a botrányok, és még mindig nincs vége

Miután Dálnoki Áron megalkotta a Tisza-adó(emelési) programját, majd Tarr Zoltán az etyeki fórumon arról fecsegett, hogy a kampányban nem beszélhetnek a terveikről, mert előbb „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”, majd kiderült az is, hogy a programjuk már készül, de kivárnak, amíg lehet, jött Ruszin-Szendi Romulusz, fegyverrel az oldalán, újságírókat taszigálva, viszkető tenyérrel.

Ha pedig mindez nem lenne elég, a minap Magyar Péter legújabb üdvöskéje buktatta le a pártot, miután kiszivárgott Kármán András egyik prezentációja, amely szerint túl sok pénzzel támogatja az állam a vállalkozásokat, épp ezért a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná, vagyis egy esetleges adóreform esetén a társaságiadó-kulcshoz – és a bankadóhoz is – hozzányúlhatnak.

Magyar Péter stílusa csak a balliberális kemény magot tüzeli, a középen állókat elrettenti

Az elemző szerint Magyar Péter érezhetően pánikba esett és sajátos válságkommunikációba kezdett az elmúlt hónapokban.

,,Elkezdte tagadni azt, ami egyébként nyilvánvaló volt, azt állította: Tarr Zoltán nem is arról beszélt, amiről" – emlékeztetett Deák Dániel, majd megjegyezte, az olyan hangzatos ígéretek, mint például a Nemzet Hangjában belengetett kedvező, kilenc százalékos szja híre mára a múlté. Radnai Márk legutóbb már azzal mentegette a Tisza Pártot, hogy ez nem is a program része volt, csupán egy felmérés arról, hogy mit szeretnének az emberek.

– Majd a Tisza pechére kiszivárgott Kármán András kijelentése egy újabb pofont adva a pártnak, ezzel pedig ismét megerősítette az emberekben azt a nézőpontot, hogy a Tisza Párt egy agresszív politikai erő, amelyre nem lehet rábízni egy ország irányítását – sorolta az elemző.

Magyar Péternek kihívást jelent mindez, eddig megszokta, hogy ő tematizál, ám ahogy közeledünk a választás napjához, egyre többen teszik fel a kérdést: mire számíthatnak a Tisza Párttól, milyen programja van és valóban kormányzóképes szereplő-e az a politikai erő, amelyre voksolni szeretnének?

– Magyar Péter terelésképpen most botránypolitizálással próbálkozik, egyre hangosabb, egyre erőszakosabb és szélsőségesebb hangot üt meg. Gondoljunk csak arra, amikor a múlt héten a szekszárdi tiszás lakossági fórumon arról beszélt Orbán Viktor kapcsán, hogy szerinte a miniszterelnök önmerényletre készül és imitálni fog egy külső támadást – sorolta Deák Dániel, aki szerint ez a stílus a balliberális kemény magot tüzeli csak, a középen állókat inkább elrettenti.

Magyar Péter pártja szétesik még a választás előtt?

A politikai elemző reagált arra is, hogy Magyar Péter a láthatatlan jelöltjei kapcsán már előre közölte, hogy nem fognak nyilatkozni, és egy központi kommunikáció keretében lehet majd megszólítani őket.

– Semmi meglepő sincs abban, hogy Magyar Péter nem bízik meg a saját embereiben, hiszen lehallgatta a saját feleségét, majd a barátnője hallgatta le Magyar Pétert. De a párt szakértői is folyamatosan öngólt lőnek azokkal a kijelentésekkel, hogy amíg nem nyerik meg a választást, addig nem lehetnek őszinték az emberekkel. Brüsszelben pedig olyan kijelentéseket puffogtatnak, amelyek szerint annak örül a Tisza Párt, ha az uniós forrásokat visszatartják, vagy minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb a Tiszának – idézte fel.

Deák Dániel szerint jó esély van arra, hogy a Tisza Párt idő előtt szétesik, és nem éri meg a választás napját.

– Egy pártépítés folyamatában az egyik legfontosabb lépcső a közösség és a bizalom kiépítése, ám a Tisza Párt egyikben sem erős, Magyar Péter agresszív és erőszakos személyiségéből fakadóan ez az elképzelés lehetetlen. Jakab Péternél láthattuk már, aki hasonló stílust és karaktert képviselt, hogy folyamatosan szivárogtak ki az információk, belső botrányok rombolták a pártot, aminek meg is lett az eredménye, szétesett a párt vezetése. A Tisza Párt esetében is épp erre számítok – foglalta össze a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: napiujsag.hu