2025. 11. 15. Szombat
Belföld

Deák Dániel: Szellősen álltak Magyar Péter rendezvényén Győrben

2025. november 15., szombat 15:54 | HírTV
Győr drónfotó Deák Dániel Magyar Péter Tisza Párt

A politológus egy drónfotóval is illusztrálta véleményét.

  • Deák Dániel: Szellősen álltak Magyar Péter rendezvényén Győrben

Deák Dániel posztja a  Facebookon november 15-én: 

"Egyre kisebb térre szervezi Magyar Péter a győri rendezvényeit, mégis csak szellősen álldogálnak az emberek. A drónfotó 14 óra 20 perckor készült, tehát a rendezvény kezdete után. Jól láthatóan alig ezer ember lézeng a Tisza rendezvényén. Ez egyértelműen kudarc Magyar Péter számára, aki ma lendületet akart venni.

Emlékezetes: Magyar Péter első győri rendezvényére 2024. június 5-én került sor Győrben a Dunakapu téren. Ekkor körülbelül 7000 négyzetméteres helyszín akkor mintegy 3000 szimpatizánst fogadott.

2025. augusztus 22-én a Vásárhelyi Pál utcai Duna-parti sétányon tartott rendezvényt, ez nagyjából 5000 négyzetméteres. 1500 fő volt kíváncsi rá.

Ezúttal a Bécsi kapu tér a helyszín, ami alig 2000 négyzetméteres tér, ezúttal már alig 1000 embert vonzott Magyar Péter."

Forrás: Deák Dániel / Facebook

Fotó: Deák Dániel / Facebook

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

