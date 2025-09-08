Deák Dániel: Orbán Viktor Kötcsén lecsapta a magas labdát

Megosztás itt:

Orbán Viktor ma Kötcsén történelmi beszédet mondott – jelentette ki a lapunknak adott interjúban Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint semelyik másik politikustól nem láttunk még ilyen komplex nemzetközi és belpolitikai elemzést, amelyben átfogó helyzetértékelést kapunk a globális és hazai folyamatokról.

Emlékeztetett arra is, a miniszterelnök vissza is utalt a tavaly ilyenkor mondott, az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban tett állításaira, amiről azóta bebizonyosodott: igaza volt. – Az orosz–ukrán háborúban Oroszország katonai győzelmet aratott, emellett Ukrajnát felosztják. A kormányfő évekkel korábban figyelmeztetett, hogy ez lesz a következménye annak, ha Európa ezt a háborúpárti stratégiát követi. Ez mindenképpen igazolja a magyar kormányfőt – fejtette ki.

