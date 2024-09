Deák Dániel: Magyar Péter a gátakon is a kormányzatot és a védekezést szervező hivatalos szerveket támadta

Megosztás itt:

Hamarosan levonul az árvíz Magyarországon, ezzel kapcsolatban Deák Dániel a közösségi oldalán összegezte, ki hogyan viselkedett a héten a vezető politikusok közül.

Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt már több nehézséggel is szembenézett, a vörösiszap-katasztrófától kezdve a háború kitöréséig a különböző árvizekig mindig mindenre magabiztosan reagált és felelős politikusként kezelte a helyzetet – írta a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Majd kiemelte: Nem volt ez másként most sem: az ország vezetése higgadtan és szakszerűen kezelte az árvizet, a miniszterelnök az aktuálpolitikai csatározást is félretette, egységre szólított fel.

Ezzel szemben Magyar Péter álhíreket terjesztett, még a gátakon is rendre a kormányzatot és a védekezést szervező hivatalos szerveket támadta, illetve komolytalanul pózolt a Facebook-lájkokért cserébe. Ez a helyzet annyira kellemetlenné vált körülötte, hogy a hét második felében már a saját követői sem kedvelték, és lájkokat kellett kunyerálnia, illetve vásárolnia, így hirtelen sok vietnámi és egyéb ázsiai kedvelője lett az „ellenzéki messiásnak” – hívta fel a figyelmet a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Gyurcsány Ferenc azonban már egy sokkal visszafogottabb irányt képviselt. A DK elnöke józanabbul viselkedett Magyar Péternél és nem a kormány támadásával volt elfoglalva, hanem a védekezést támogatta.– írta Deák Dániel. Hozzátette: „ha volt kritikája, akkor is kiemelte: azt majd az árvíz után kell megbeszélni.” A többi ellenzéki párt is hasonlóan viselkedett, Magyar Péteren kívül egyik esetében sem láttunk álhírkeltést vagy gát mellőli politizálást – jelezte.

A kormányoldal erősítette azt a képet a választókban, hogy az ilyen veszélyes helyzetekben jó kezekben van az ország irányítása, míg az ellenzék fő arca, Magyar Péter komolytalanul viselkedett és továbbra sem mutatta egy felelős, kormányzóképes alternatíva képét. – összegezte az árvíz politikai hatásait az elemző.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert