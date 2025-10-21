Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó

Megosztás itt:

Az elemző arra reagált, hogy a BBC és a CNN szerint - a Fehér Házból származó információkra hivatkozva - azt írták: elhalaszthatják Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapestre tervezett találkozóját.

Ezt a BBC forrása például azzal indokolta, hogy produktív volt a beszélgetés az amerikai és az orosz külügyminiszter között, ezért Marco Rubio és Szergej Lavrov előkészítő találkozója is elmarad, amit erre a hétre terveztek. A Fehér Ház egyelőre más információt nem közölt a tervezett békecsúcs ügyében.

Az álhírt Lavrov sem hagyta szó nélkül

Cáfolta Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azon sajtóhíreket, amely szerint elhalasztják a budapesti békecsúcsot előkészítő kétoldalú külügyminiszteri találkozót.

Mint mondta: meglepetéssel olvasta, hogy a CNN szerint Vlagyimir Putyin és Donald Trump találkozója későbbre halasztható az amerikai külügyminiszterrel folytatott hétfői telefonbeszélgetése után.

A nyugati média sok szereplőjét egyúttal tisztességtelennek nevezte.

Meglepetéssel olvastam ma, hogy a CNN szerint Putyin és Trump találkozója későbbre halasztható Marco Rubióval folytatott tegnapi beszélgetésem után. Idézni fogom: az amerikai tisztviselők arra a következtetésre jutottak, hogy az orosz álláspont az utóbbi időben alig változott, és továbbra is kezdeti maximalista követeléseivel van összhangban. A nyugati média sok szereplőjének tisztességtelensége közismert, a CNN is erről nevezetes

– jelentette ki az orosz külügyi tárca vezetője

Fotó: Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón tartott sajtótájékpztatón az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én. MTI/EPA/Szputnyik/Szergej Bobilev