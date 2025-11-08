Keresés

2025. 11. 08. Szombat
Belföld

„De azért mégis sikertelen volt!” – Kézikönyv a kútmérgezők kötelező magyarázkodásához

2025. november 08., szombat 09:00

Van az úgy, hogy a valóság annyira fényes és egyértelmű, hogy a sötétség ügynökeinek különösen keményen kell dolgozniuk az elhomályosításán. Az Orbán–Trump csúcstalálkozó pontosan ilyen történelmi pillanat volt. Miközben a világ a magyar–amerikai aranykort és a béke esélyét látta, a hazai, külföldről fizetett média és a brüsszeli projektmenedzser (Magyar Péter) már izzítja a kármentő propagandát. Mai elemzésünk kíméletlen iróniával mutatja be, milyen nevetséges magyarázkodásokra számíthatunk tőlük.

  • „De azért mégis sikertelen volt!” – Kézikönyv a kútmérgezők kötelező magyarázkodásához

 

Amikor a történelem íródik, mindig kétféle ember létezik: 

 

aki csinálja, és aki utólag próbálja megmagyarázni, miért nem is úgy történt. A washingtoni Orbán–Trump csúcstalálkozó pontosan ilyen vízválasztó esemény. A józan ész és a tények alapján ez a látogatás a magyar diplomácia és a nemzeti érdekérvényesítés történelmi diadala.

És pontosan ezért a következő napok rendkívül szórakoztatóak lesznek.

Figyeljük meg, hogyan fog a teljes, külföldről fizetett médiahálózat (Telex, 444, Átlátszó, Partizán, Kontroll, stb...) és az ő brüsszeli projektmenedzserük, Magyar Péter kétségbeesetten vergődni, hogy ezt a nyilvánvaló sikert kudarcnak hazudja.

 

A diadal tényei (amit el akarnak hallgatni)

 

Mielőtt a kötelező kármentést elemeznénk, szögezzük le a tényeket!

A státusz: Orbán Viktort a világ vezető hatalmának elnöke nem kéregetőként, hanem „bajtársként” és „remek államférfiként” fogadta. A Blair House-ba való elszállásolás és az elnöki ebédnél elfoglalt hely a legmagasabb diplomáciai elismerés.

Az elismerés: Trump a világ előtt mondta ki, Orbán Viktor a barátja, támogatja és igaza volt a migrációban, míg a többi európai vezető tévedett és „tönkretette az országait”. Ez morális elégtétel azért a politikáért, amiért Brüsszel napi 1 millió euróra büntet minket. Ez az abszurd képmutatás csúcsa.

Az eredmény: A rezsicsökkentés megmentése a teljes szankciómentesség kiharcolásával. Dollármilliárdos energia- és űripari megállapodások (Westinghouse, 10 kis reaktor, Voyager), amelyek bebetonozzák a magyar szuverenitást.

A globális súly: Orbán Viktor az a vezető, akit Kína, Oroszország és most már az Egyesült Államok elnöke is komoly, megkerülhetetlen partnerként kezel a béke ügyében.

 

A várható hazugság-kézikönyv (hogyan magyarázd meg a megmagyarázhatatlant?)

 

És most nézzük, hogyan fogja ezt a történelmi sikert eltussolni, kimagyarázni és jelentékteleníteni a hazai globalista média. Már előre halljuk a fáradt, izzadságszagú paneleket:

1. Hazugság: „de hát nem is írtak alá semmit!”

A Valóság: Ez a leggyerekesebb érv. De aláírtak, másrészt azt hiszik, egy elnöki szintű  garancia a teljes szankciómentességre kevesebbet ér, mint egy brüsszeli papírfecni? A reálpolitikában az elnöki szó és a stratégiai alku többet ér, mint ezer oldalnyi bürokratikus jogi szöveg.

2. Hazugság: „ez csak egy udvariassági látogatás volt, nincs jelentősége.”

A valóság: Igen, egy „udvariassági látogatás”, ahová a kormány kétharmada elutazik, dollármilliárdos nukleáris és űripari megállapodásokat köt, és a világ legerősebb embere „bajtársnak” nevezi a vezetőjét. Ha ez az "udvariasság", akkor kérünk még belőle! 

3. Hazugság: „Orbán ezzel elszigetelődött Európában!”

A valóság: Ez a kedvencünk. Annyira „elszigetelődött”, hogy közvetlenül tárgyal a világ vezető hatalmaival a békéről és az európai gazdaság jövőjéről, miközben a „beágyazott” brüsszeli vezetők (mint Von der Leyen) tehetetlenül nézik, hogy a fejük felett dőlnek el a dolgok. Ez nem elszigetelődés, ez megkerülhetetlenség. Orbán sokkal inkább Európa vezetője, mint bárki más.

 

És mit csinál eközben a „jelentéktelen provokatőr”?

 

Miközben ez a történelmi jelentőségű találkozó zajlik, a brüsszeli elit hazai projektmenedzsere, Magyar Péter teszi a dolgát, hergel a Facebookon.

Az a komikus aránytévesztés, ahogy ez a saját botrányaiba (adatárulás, ukrán szál, félkész app, felesége lehallgatása, stb...) belebukott, beteges hazudozó figura megpróbálja magát egy szintre emelni a világ vezetőivel, már-már szórakoztató. A vita-kihívása egy kétségbeesett blöff, amivel a saját, 200 ezer embert cserbenhagyó árulásáról próbálja elterelni a figyelmet.

Donald Trump a sajtótájékoztatón elegánsan helyre is tette a kérdést, amikor jelezte, nem ismeri Orbán ellenfeleit, ő Orbán Viktort támogatja. Ennyit a „fontosságról”.

 

Konklúzió: a kutyák ugatnak, a karaván halad

 

A következő napok arról fognak szólni, hogy a külföldről fizetett média és a Tisza Párt megpróbálja megmagyarázni a híveinek, miért nem siker az, ami nyilvánvalóan és történelmileg az.

 

De a józan ész nem hagyja magát becsapni.

 

A tények makacs dolgok: a magyar miniszterelnököt a világ legerősebb embere barátként és stratégiai szövetségesként fogadta, mert a magyar út (béke, migráció stop, családvédelem) működik és példaértékű.

Az összes többi csak kínos magyarázkodás és a kudarc elismerése azok részéről, akik pontosan ennek az ellenkezőjéért kapják a fizetésüket.

Kapcsolódó tartalmak

