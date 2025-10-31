„De a Peti hazudik…” – Egy egyszerű tény tudományos igényű elemzése + videó
2025. október 31., péntek
| Hír TV
Van az a helyzet, amikor a politika nem bonyolult. Menczer Tamás videója alapján a Tisza Párt szakértői "tiszások" és "nem tiszások" is egyszerre, attól függően, mit diktál a politikai érdek. A miniszterelnök politikai igazgatója most közölte az egyszerű tényt: "De a Peti hazudik..."
Miközben a hazai közélet apró-cseprő vitáktól hangos, a magyar diplomácia a világpolitika csúcsán játszik. Orbán Viktor kijelentette: „Magyar napot tartunk Washingtonban.” Mai adásunkban ezt a kiemelt fontosságú látogatást is elemezzük: milyen súllyal bír a magyar békepárti álláspont, és mit jelent ez a nemzeti érdek érvényesítésében?
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.