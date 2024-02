David Pressman megint helytartóként próbált viselkedni, ezúttal a Tisztelt Házban + videó

David Pressman egyébként néhány másik NATO-ország nagykövetének társaságában vett részt az ülésen. Az amerikai nagykövet a múlt héten még az Egyesült Államokban tárgyalt Ben Cardin demokrata szövetségi szenátorral, majd találkozott Antony Blinken amerikai külügyminiszterrel is. Mint kiderült, a diplomata panaszai nyomán újabb Magyarország elleni szankciók kerülhetnek kilátásba, köztük a vízummentesség eltörlése is .

