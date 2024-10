David Pressman is ott villogott a pécsi Pride-on + videó

Megosztás itt:

Legyetek bátrak szlogennel hirdették meg az idei Pécs Pride-ot. A felvonulás egy egyhetes eseménysorozat záróakkordja volt. A 400-500 résztvevő között ott volt David Pressman, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete.

Tavaly Pécsett aláírást is gyűjtöttek, hogy az idei, felvonulást már ne engedélyezze a város. Ez azonban a település korábbi balliberális vezetése figyelmen kívül hagyta. Így Pécs legforgalmasabb utcáit és főterét is több órára lezárták a rendezvény miatt. A Mi Hazánk Mozgalom pécsi szervezete idén is tiltakozott.