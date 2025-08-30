Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 30. Szombat Rózsa napja
Jelenleg a TV-ben:

Tranzit - Bóka János

Következik:

Tranzit - Interjú Szijjártó Péterrel 18:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Dálnoki Áron megfutamodott, amikor a TISZA-adóról kérdezték + videó

2025. augusztus 30., szombat 17:09 | HírTV
Dálnoki Áron TISZA-adó

Újabb Tisza Párti politikus kerülte el a kellemetlen kérdéseket. Dálnoki Áron, a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője válaszadás nélkül hajtott el a pártja által szervezett jótékonysági tanszer-osztásról, miután a Mandiner riportere a Tisza-adóról kérdezte volna. A Fidesz Európai parlamenti képviselője, Dömötör Csaba kiemelte: azért nem beszélnek a Tiszás szakértők az adóemelési tervről, mert tudják, hogy az valójában rossz a magyaroknak.

  • Dálnoki Áron megfutamodott, amikor a TISZA-adóról kérdezték + videó

További híreink

Itt a vége: kiadták a riasztást – jön az ítéletidő

Putyin–Zelenszkij-találkozó a láthatáron? Megszólalt a Kreml

Repülőgép-baleset: kiderült, átengedte gyerekeinek a kormányt a kapitány

Lengyel Tamás kifecsegte Magyar Péter titkát, az RTL Orbán-gyűlölő színésze mindent borított

Áll a bál a Liverpoolnál; máris megismétlődött a magyar focista ámokfutása

Bajban van Magyar Péter legfontosabb médiaembere, lefoglalták a vagyonát

Kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Hódmezővásárhelyen + videó

F1, Holland Nagydíj, időmérő

Szánthó Miklós szerint a Soros-hálózat a jövő évi választásokat is befolyásolni akarja + videó

További híreink

Szánthó Miklós szerint a Soros-hálózat a jövő évi választásokat is befolyásolni akarja + videó

Borzalmas motoros tragédia Csepelen, egy fiatal férfi az áldozat

Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Borzalmas motoros tragédia Csepelen, egy fiatal férfi az áldozat
2
Orbán Viktor: Lebukott a Tisza Párt, a nagy átverés befuccsolt
3
Trump döntésére megváltozik Kamala Harris élete
4
Brutális gyilkosság Lvivben: Parubijt nyolc lövés ölte meg
5
Putyin–Zelenszkij-találkozó a láthatáron? Megszólalt a Kreml
6
Szörnyű baleset történt, mentőhelikoptert kellett hívni
7
Nem tartja aggályosnak a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásokat az Európai Unió külügyi főképviselője + videó
8
Lángokban Rosztov – a stadiont is elérte a hatalmas tűzvész
9
Magyar ócska hazugságnak nevezte az anyák SZJA-mentességét
10
Vezércikk - Nyilvánosságra került a Tisza brutális megszorító csomagja, azóta mi is tisztán látunk ez ügyben + videó

Legfrissebb híreink

Merkely Béla: tovább kell gyarapítani a ránk hagyott tudást

Merkely Béla: tovább kell gyarapítani a ránk hagyott tudást

 Híres elődök vállán állni nemcsak lehetőséget, de feladatot is jelent: nem elég megőrizni a ránk hagyott értéket és tudást, azokat tovább is kell gyarapítani - hangoztatta a Semmelweis Egyetem (SE) rektora a felsőoktatási intézmény tanévnyitóján szombaton Budapesten.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Bódis László: vállalkozásfejlesztési program indul doktoranduszok számára

Bódis László: vállalkozásfejlesztési program indul doktoranduszok számára

 Pathway to Business néven vállalkozásfejlesztési program indul a magyarországi egyetemeken tanuló PhD-hallgatók számára, az ösztöndíjat, mentorálást és projektfinanszírozást is kínáló programra online formában szeptember 15-ig jelentkezhetnek a doktoranduszok - jelentette be az innovációért felelős helyettes államtitkár szombaton a Debrecen Egyetemen.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!