Czunyiné: Felháborító, hogy Szabó Tímea szó nélkül hagyja Burány kijelentését

Havi 900 ezer forintért ad tanácsokat a volt SZDSZ-es Gegesy Ferenc a ferencvárosi polgármesternek - a megbízási szerződést nem sokkal az önkormányzati választások után kötötték. A Hír Tv-nek Baranyi Krisztina, a IX. kerület jelenlegi vezetője megerősítette, hogy főtanácsadóként számít a volt liberális polgármesterre. Több mint két hónappal a botrány kirobbanása után az LMP kispesti képviselője bejelentette, hogy egy bizottság felállítását kezdeményezte, amely a Lackner Csaba féle videó és hangfelvételeket vizsgálja. Ferenczi István szerint a hangfelvételek életszerűségét alátámasztja az, hogy az ott elhangzottak sorra valóra válnak. A kispesti Fidesz is csatlakozik a bizottság munkájához, Dódity Gabriella szerint nem kétséges a hangfelvételek valódisága. Cinikusnak és felháborítónak tartja a fideszes Selmeczi Gabriella, ahogy az ellenzék Gothár Péter rendező szexuális zaklatási ügyét „el akarja kenni". Felháborító, hogy a Párbeszéd soraiban ülő Burány Sándor nyíltan viccelődött egy parlamenti bizottságban a nők elleni erőszakról - jelentette ki a Fidesz országgyűlési képviselője. Czunyiné Bertalan Judit azt mondta, emellett az is elfogadhatatlan, hogy a párt frakcióvezetője mindezt most szó nélkül hagyja. Tarlós István vezetése alatt szabadon dolgozhattak a fővárosi színházak, Karácsony most ezt másképpen képzeli el - erről beszélt a Szabad Tér Színház ügyvezetője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Bán Teodóra, aki 15 évig vezette a budapesti teátrumot úgy fogalmazott: a fővárosi közgyűlés új pályázata új elvárásoknak megfelelő személyeket akar a színházak élére. A kormány kezdeményezésére rendkívüli ülést tart kedden a parlament, hogy határozzon arról a jogszabályról, amelyet az államfő megfontolásra visszaküldött a törvényhozásnak, és amelynek újbóli elfogadása rendezheti a bírók és az ügyészek fizetésemelését. A kormány jövő év február-márciusban újabb gazdaságvédelmi akciótervvel segíti a magyar gazdaság szereplőit, ami egyebek között további adócsökkentést és adóadminisztráció-mérséklést jelent - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Júliustól átlátható és biztonságos rendszerre áll át a társadalombiztosítás – jelentett ki Izer Norbert a Magyar Nemzetnek. Az adóügyi államtitkár kiemelte: ezentúl nem veheti senki ingyenesen igénybe az állami egészségügyi szolgáltatásokat anélkül, hogy ne lenne meg hozzá a jogosultsága. Óriási a feszültség a magyar határ déli szakaszán a fokozódó migrációs nyomás miatt - jelentette ki Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára A Hír Tv Informátor című műsorában. Tavaly egész évben mindössze 6000 bevándorló próbált meg illegálisan belépni az országba, idén ez szám már november végére megduplázódott és meghaladta a 13 000-et. Kizárták az Osztrák Szabadságpártból a tömörülés volt elnökét, a korábbi alkancellárt. Heinz-Christian Strache sorsáról egyhangúlag döntött a bécsi tartományi pártvezetés. Rájuk támadó késes férfit lőttek agyon francia rendőrök Párizs La Défense nevű negyedében. Vádat emeltek Franciaországban „terrorista bűnözők támogatása" miatt két feltételezett dzsihadista özvegye ellen, akiket Törökország utasított ki Franciaországba, miután átszöktek a határon egy szíriai táborból. A szakszervezetek szerint a francia vasúti és a városi tömegközlekedést bénító sztrájk akár karácsonyig is folytatódhat. A Matteo Salvini vezette Liga frakciójába ült át az Öt Csillag Mozgalom három felsőházi tagja, tovább gyengítve a belső válsággal küzdő olasz kormánypártot. Újabb templomot alakítanak mecsetté Norvégiában, amit a kormányzó norvég Kereszténydemokrata Párt még pénzzel is támogat. Az új brit kormány elsöprő erejű felhatalmazást kapott a parlamenti választásokon arra, hogy végigvigye a brit EU-tagság megszűnésének folyamatát, és ezt január 31-ig, a Brexit jelenlegi határnapjáig végre is hajtja - mondta Boris Johnson miniszterelnök. Boris Johnson és a brit konzervatívok győzelme az Egyesült Királyságban előrevetíti a 2020-as amerikai választások eredményét is - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. London belvárosában több száz radikális baloldali tüntetett az éjszaka a Boris Johnson vezette konzervatív párt nagyarányú választási győzelme miatt. A demonstárálók a Trafalgar téren összecsaptak a rendőrökkel is. A brit parlamenti választáson a skótok többsége kinyilvánította, hogy az Európai Unióban akar maradni - mondta Nicola Sturgeon skót miniszterelnök. A skót miniszterelnök közölte, hogy kormánya már a jövő héten megkezdi az újabb skóciai függetlenségi népszavazás jogi előkészítését. Az amerikai képviselőház igazságügyi bizottsága megszavazta a Donald Trump elnök alkotmányos felelősségre vonását hivatalosan is elindító eljárás vádpontjait. Határozott választ ígért Iránnak az Egyesült Államok és szövetségesei iraki érdekeltségeinek megtámadása esetére Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. A török külügyminisztérium bekérette az Egyesült Államok ankarai nagykövetét, miután a washingtoni szenátus határozatában népirtásként ismerte el a törökök által a múlt század elején az örmények ellen végrehajtott tömegmészárlást. Az Egyesült Államok és Kína megállapodott: a kereskedelmi vitájukat részben rendező egyezség keretében Kína vállalta, hogy az eddiginél több amerikai terméket és szolgáltatást vásárol, az Egyesült Államok pedig csökkenti a kínai árukra kivetett vámokat. Az ENSZ nem tudja megerősíteni, hogy a szaúd-arábiai repülőterek és olajlétesítmények elleni támadásokat Iránból származó fegyverekkel hajtották végre. Csaknem 900 ezer embernek lesz szüksége 2020-ban Líbiában humanitárius segélyre - figyelmeztetett az ENSZ humanitárius ügyekért felelős koordinációs hivatala. Tálib lázadók egy csoportja beszivárgott az afgán hadsereg egyik laktanyájába az ország délkeleti részén lévő Ghazni tartományban, és megölt legalább 23 katonát - közölték helyi tisztségviselők. Elítélte egy kartúmi bíróság Omar el-Besírt korrupció és pénzmosás bűntette miatt, a megbuktatott szudáni elnöknek két évet kell töltenie egy zárt rehabilitációs intézetben. Észak-Korea bejelentése szerint kulcsfontosságú tesztet hajtott végre sikeresen azon a telephelyén, ahonnan nagy hatótávolságú - például műholdat pályára állító - rakétákat tud indítani, ezzel tovább erősítette „stratégiai nukleáris elrettentő erejét". Négy elhurcolt humanitárius dolgozót gyilkoltak meg dzsihadisták Nigériában - közölte az Action Contre La Faim francia segélyszervezet, amelynek egyik munkatársa is az elraboltak között van. Gyermekpornográfia miatt körözött ír férfit fogtak el Budapesten. Daniel C. több mint három éve bujkált a magyar fővárosban - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Mivel december 14., szombat munkanap, a munkanapi parkolási díjak érvényben Budapesten - közölte a BKK. Női Hat Nemzet jégkorong felkészülési torna: Magyarország - Franciaország 2:1 Férfi Hat Nemzet férfi jégkorong felkészülési torna: Franciaország 5:2 Magyarország Férfi kézilabda SEHA Liga: Metaloplastika Sabac (szerb) - Telekom Veszprém 30:26 Hosszú Katinka 400 méter vegyesen, 200 méter háton és 200 méter mellen is győzött a rövidpályás úszó-ob-n. Férfi kézilabda NB I: MOL-Pick Szeged - FTC-HungaroControl 38:25