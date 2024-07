Czomba Sándor: Folyamatosan nő a foglalkoztatás az inaktívak munkaerőpiacra lépésének köszönhetően

Az államtitkár az M1 aktuális csatorna mellett a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában is elmondta, a Nyári diákmunka program hozadéka, hogy most találkozik a legtöbb fiatal a munka világával, most tisztázzák, hogy mi a munkaszerződés, a bruttó és a nettó bér. Ennek pedig számos olyan szocializáló hatása is van, ami a későbbiekben mind a munkáltató, mind a munkavállaló szempontjából hasznos lehet - fogalmazott Czomba Sándor.

Az államtitkár kitért a fiatalok foglalkoztatására is és jelezte, hogy az áprilisban indult Ifjúsági Garancia Plusz Programban, amely bér, lakhatási és útiköltség támogatással is segíti a fiatalokat, a 30 év alattiak közül már több mint 4 ezren helyezkedtek el.

