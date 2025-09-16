Czomba Sándor: A Tisza-adó egy átlagos munkavállaló zsebéből éves szinten 242 ezer forintot venne ki

Megosztás itt:

Júliusban a reálkeresetek éves alapon mintegy 5 százalékkal emelkedtek, vagyis már több mint 1,5 éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje. A kormány intézkedéseinek köszönhetően 2010-hez képest 1 millióval bővült a foglalkoztatottak száma, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

Czomba Sándor felhívta a figyelmet: a Tisza Párt lebukott, a brutális többkulcsos jövedelemadóemelés mellett a magyar vállalkozások társasági adóját is megemelnék. A Tisza-adó egy átlagos munkavállaló zsebéből éves szinten 242 ezer forintot venne ki - fogalmazott az államtitkár.

A kormány ezzel szemben azon dolgozik, hogy a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni. "Ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre: 2025 júliusától adómentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, októbertől érkezik a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentessége, mindezek mellett 2026-ra kétlépcsőben megduplázzuk a családi adókedvezményt is" - emelte ki közleményében az NGM államtitkára .

Forrás: MTI

Fotó: MTI