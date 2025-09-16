Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 16. Kedd Edit napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Czomba Sándor: A Tisza-adó egy átlagos munkavállaló zsebéből éves szinten 242 ezer forintot venne ki

2025. szeptember 16., kedd 09:01 | MTI
Czomba Sándor Központi Statisztikai Hivatal Nemzetgazdasági Minisztérium bruttó átlagkereset bruttó átlagkereset növekedés

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2025 júliusában a bruttó átlagkereset 693 700 forintra emelkedett, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 9 százalékos, azaz 57 ezer forintos növekedést jelent - emelte ki a legfrisseb statisztikai jelentésből keddi közleményében Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

  • Czomba Sándor: A Tisza-adó egy átlagos munkavállaló zsebéből éves szinten 242 ezer forintot venne ki

Júliusban a reálkeresetek éves alapon mintegy 5 százalékkal emelkedtek, vagyis már több mint 1,5 éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje. A kormány intézkedéseinek köszönhetően 2010-hez képest 1 millióval bővült a foglalkoztatottak száma, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

Czomba Sándor felhívta a figyelmet: a Tisza Párt lebukott, a brutális többkulcsos jövedelemadóemelés mellett a magyar vállalkozások társasági adóját is megemelnék. A Tisza-adó egy átlagos munkavállaló zsebéből éves szinten 242 ezer forintot venne ki - fogalmazott az államtitkár.

A kormány ezzel szemben azon dolgozik, hogy a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni. "Ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre: 2025 júliusától adómentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, októbertől érkezik a háromgyermekes anyák, 2026 januárjától a 30 év alatti anyák, valamint a 40 év alatti kétgyermekes anyák teljes személyi jövedelemadó-mentessége, mindezek mellett 2026-ra kétlépcsőben megduplázzuk a családi adókedvezményt is" - emelte ki közleményében az NGM államtitkára .

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Magyar film tarolt Las Vegasban: összesen hét díjjal tért haza a remekmű

Fontos bejelentést tett Navracsics Tibor a 2026-os választással kapcsolatban

Tóth Dávid esküvőjén bukott le az Exatlon két sportolója: már biztos, hogy egy párt alkotnak

31/ATLAS: újabb rejtélyes jelenséget produkált a Föld felé száguldó csillagközi objektum

Vaj helyett ezt tedd az almás pitébe, sokkal omlósabb lesz így a tészta

A kelta királynő hihetetlen legendája

A Charlie Kirk-gyilkosságnál is megrázóbb hírre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

Többször akarta magát halálra inni, volt, hogy egész nap sírt a 46 évesen meghalt bokszlegenda

Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó

További híreink

Magyar Péternek elborult az agya attól, hogy Orbán kisöpörte a poloskákat, Kocsis Máté reagálása megsemmisítő + videó

Börtönt is kaphat Magyar Péter tábornoka? Súlyos vádak Ruszin-Szendi ellen + videó

Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Oroszország megfenyegette a NATO-t
2
Börtönt is kaphat Magyar Péter tábornoka? Súlyos vádak Ruszin-Szendi ellen + videó
3
Nem indul expedíció az olimpiai bajnok holttestének felkutatására
4
Vezércikk - EP-botrány: Charlie Kirk halála után a Patrióták a célkeresztben + videó
5
Döbbenet a rádióban: Ruszin-Szendi Romulusz - „amivel ölni lehet, az közel áll a szívemhez” + videó
6
„Minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívemhez” – fegyvermániájáról vallott Ruszin-Szendi Romulusz
7
Orbán Viktor: Ahol kiskorú lányokat szisztematikusan használnak gyilkosságra, ott a jogállamiság halott + videó
8
Fegyvernek látszó tárggyal a ruhája alatt jelenhetett meg a Tisza párt fórumain Ruszin-Szendi Romulusz + videó
9
Miközben hazugságnak nevezte a svéd kormányfő Orbán Viktor videóját, elismerte a közbiztonság drámai romlását + videó
10
Vészharang szól Szerbiában: az EU titkos terve a hatalomátvétel?

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!