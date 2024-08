Czomba Sándor: a következetes foglalkoztatáspolitikának köszönhető a munkanélküliség visszaszorulása

Czomba Sándor kiemelte a fiatalok és az idősek munkában tartását ösztönző adókedvezményeket, valamint azokat az intézkedéseket, amelyek csak az utóbbi hónapokban több tízezer álláskeresőnek segítettek munkát találni. Üdvözölte egyúttal, hogy a jó munkaerő értékét felismerve a vállalatok is igyekeznek megtartani az alkalmazottaikat. A foglalkoztatás bővüléséhez hozzájárulhatnak a következő időszak beruházásai is, hiszen ezek olyan térségekben összpontosulhatnak, ahol van még szabad munkaerő - tette hozzá. Az államtitkár szerint belföldön még csaknem 300 ezren lehetnek alkalmasak munkavégzésre.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.