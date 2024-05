Czomba Sándor: 150 milliárd forintos foglalkoztatási program kezdődik

Ismertetése szerint a programnak öt eleme van: maximum havi 250 ezer forintig bértámogatást adnak, lakhatási támogatás címén legtovább 12 hónapig 186 ezer forint albérleti hozzájárulást lehet igénybe venni, 60 kilométeren belül lévő munkahely esetén 10 kilométerenként 10-12 ezer forint hozzájárulást adnak az utazáshoz, és van lehetőség képzésekre is. Ezen kívül lesznek a foglakoztatást segítő szolgáltatások, mivel azokat, akik évek óta nem dolgoztak, mentálisan is alkalmassá kell tenni a munkára.

