2018. május 14.,
hétfő, Bonifác napja

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Czeglédy-ügy: Újabb három ember őrizetben

Hír TV

2018. május 14., hétfő 21:30, frissítve: hétfő 21:31

Újabb három embert vettek őrizetbe hajnalban a NAV nyomozói a Czeglédy-ügyben – értesült a kormányközeli Pesti Srácok.

A hírportál úgy tudja, hogy az őrizetbe vettek között van Czeglédy Csaba testvére, Czeglédy Péter is. A szombathelyi ügyvéd ellen tavaly 6 milliárdos költségvetési csalás gyanúja miatt indult eljárás. Információik szerint mindhármójukat azzal gyanúsítják, hogy tagjai voltak a különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalást szervező bűnszervezetnek.

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