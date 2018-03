Czeglédy állítja, megpróbálták rávenni, hogy valljon Gyurcsány ellen

Hivatalos személyek próbálták meg rávenni, hogy Gyurcsány Ferencre valljon – ezt Egyenesen című műsorunkban mondta az előzetesből frissen szabadult Czeglédy Csaba. Az ügyvéd Kálmán Olga vendégeként arról is beszélt, hogy kormánypárti politikusok gyanús banki ügyeivel foglalkozott letartóztatása előtt. Czeglédyt több mint 6 milliárdos költségvetési csalással gyanúsítják, de hivatalosan is képviselőjelölt lett – az ezzel járó mentelmi jog miatt kiengedték börtönből.

Kamerák kereszttüzében engedték ki Czeglédy Csabát a szegedi börtönből. A korábban szocialista színekben politizáló ügyvéd csütörtöktől már hivatalosan is Szombathely független országgyűlésiképviselő-jelöltje, így mentelmi joga is van, ami miatt nem tarthatják fogva. Testvére adta le az induláshoz szükséges aláírásokat a múlt héten.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Czeglédy úr, jelezze, amikor Gyurcsánynak előkészíthetjük a zárkát.”

Czeglédy Csaba a Hír TV Egyenesen című műsorában azt állította: letartóztatása alatt hivatalos személyek próbálták meg rávenni arra, hogy Gyurcsány Ferenc ellen valljon. A volt miniszterelnök felesége tulajdonában álló Altus többször is adott kölcsön Czeglédy vállalkozásának.

„Azon a napon kaptam egyértelmű jelzést arra vonatkozóan, hogy miért nem könnyítek a saját magam helyzetén, amikor este megnéztem, hogy egy kormánypárti politikus arról beszél, hogy a DK-hoz és az MSZP-hez kerülhettek ezek a pénzek” – fogalmazott Czeglédy Csaba.

A politikus arról is beszélt, hogy szabadulása után szinte azonnal megkeresték az Elios-üggyel kapcsolatos, eddig még nem látott dokumentumokkal.

– Még be sem értem Budapestre, és már a kezembe adták Budapest határában az Elios-ügynek eddig még elő nem került dokumentumait, itt vannak egyébként a stúdióban nálam, csak nem hoztam be az asztalra.

– Milyen típusú, eddig elő nem került dokumentumok?

– Mivel még nem tudtam elolvasni, csak elmondták nekem, hogy mi a lényege.

– És ki adta az ön kezébe?

– Én azt gondolom, hogy még pár dolgot ebben az elkövetkezendő hétben most, hogy szabadlábon vagyok, ki fogok használni. A fideszesek nagyon féltek attól, hogy ki fogok kerülni.

Czeglédy azt állította, hogy előzetesbe kerülése előtt is éppen egy olyan dologba ásta bele magát, amit, ha továbbvisz, kellemetlen lehetett volna több fideszesnek is. „Több dologgal foglalkoztam a háttérben, többek között kormánypárti politikusoknak, politikusokat érintő bankszámlamozgásokkal kapcsolatban. Nem egy, nem két emberrel folytattam egyeztetéseket” – jegyezte meg a független országgyűlésiképviselő-jelölt.

Czeglédy Csaba a gyanú szerint iskolaszövetkezeteken keresztül több mint 6 milliárdos költségvetési csalást követett el. Június óta ült előzetesben Szegeden. A politikus elleni nyomozást felfüggesztették, az csak az április 8-i választás után indulhat újra, ha nem ő nyeri a körzetet.

Tekintse meg a teljes beszélgetést: