Cyberbullying: egyre súlyosabb az internetes zaklatás

A büntető törvénykönyv szigorításával vennék elejét az internetes zaklatásoknak. A javaslatot Lázár János dobta be múlt héten, arra hivatkozott, hogy családján is tapasztalja, hogy egyre súlyosabb a jelenség. A zaklatás már most is büntetendő, de nincs külön passzus az interneten elkövetett esetekre.