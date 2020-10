Csütörtöktől tovább lesznek nyitva a temetők, elmaradnak a közös megemlékezések

2079 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 63 642-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.Elhunyt 63 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 1535-re emelkedett, 16 646-an meggyógyultak. Rendkívül intenzíven terjed a járvány, megfékezésére csak akkor van esély, ha mindenki felelősen jár el – mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. Sunnyog és hallgat a Gyurcsány-párt az erzsébetvárosi polgármesteri hivatalban történt DK-s áramlopásról - mondta a Fidesz frakciószóvivője. Halász János szerint a DK-nak színt kell vallania arról, hogy kiket gazdagított a bűncselekménnyel szerzett pénz és abból került-e a párt kasszájába. A Demokratikus Koalíció alelnöke szerint nekik nincs dolguk az üggyel. Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester lemondását követelte az áramlopási ügy miatt Bajkai István, a Fidesz parlamenti képviselője. A 2006-os brutális rendőr támadás ellenére továbbra is azt állítja a DK-s Varju László, hogy 2010 előtt sokkal jobb lehetőség volt a tiltakozásra Magyarországon, mint most. A DK alelnöke híradónknak azt mondta: sokan rettegnek attól, hogy szabadon kinyilvánítsák véleményüket. Halász János, a Fidesz frakciószóvivője szerint ma hazánkban mindenki szabadon gyakorolhatja jogait. Minden, ami a Színház- és Filmművészeti Egyetemen jelenleg történik, a baloldali pártok szervezésében és politikai irányításával valósul meg - jelentette ki Vidnyánszky Attila, az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke. Dúró Dóra szerint szintet lépett a Facebook cenzúra, letiltották a Mi Hazánk oldalát. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően folyamatosan csökken az álláskeresők száma, az elmúlt napokban 300 ezer közelébe esett vissza a számuk - közölte Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikai államtitkára. Ütemterv szerint halad a haderőfejlesztés - jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén. A minisztérium azon dolgozik, hogy az ország visszanyerje a növekedési lendületét, javaslatot dolgoznak ki a pénzügyi visszarendeződésre - mondta éves meghallgatásán Varga Mihály pénzügyminiszter az Országgyűlés költségvetési bizottságában. Csaknem tízmilliárd forint többlettámogatást kap a falugazdász program - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte: a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara keretében működő program többszázezer gazdának nyújt segítséget és naprakész információkat többek között az európai uniós pályázatok kapcsán. A magyar gazdák a rendkívüli természeti és környezeti viszonyok közt is eredményesen helytálltak - jelentette ki Nagy István agrárminiszter az Országgyűlés mezőgazdasági bizottsága előtti éves meghallgatásán. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár lehet az egyik tisztviselő, akit kitiltottak Ukrajnából - ezt maga az államtitkár erősítette meg a Magyarország élőben című műsorunkban. Potápi Árpád János közölte: sem a külgazdasági és külügyminisztérium, sem a miniszterelnökség nem kapott hivatalos tájékoztatást. A magyarok mindig is a szabadság hazájaként gondoltak az Amerikai Egyesült Államokra - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, George H. W. Bush néhai amerikai elnök Szabadság téri szobrának avatásán. Szorítunk Donald Trump amerikai elnök újabb győzelméért és gratulálunk az új amerikai alkotmánybíró megválasztásához - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, amikor kitüntette David B. Cornsteint, az Egyesült Államok távozó budapesti nagykövetét. Az Európai Unió nem tudja megállítani a migrációs hullámot az észak-afrikai országok nélkül - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Algírban. Világszerte már 43,4 millió ember fertőződött meg koronavírussal, a halálos áldozatok száma 1,1 millió, a gyógyultaké pedig 29,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Kissé lassult a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, egy nap alatt kevesebb mint hétezer új beteget azonosítottak, az elhunytak száma viszont ismét meghaladta a százat, az aktív betegeké pedig a kétszázezret. A cseh kormány felkéri a képviselőházat, hogy hagyja jóvá a szükségállapot egy hónappal való meghosszabbítását - közölte Andrej Babis miniszterelnök. Horvátországban Vili Beros egészségügyi miniszter elrendelte az egészségügy mozgósítását a kórházi kezelésre szoruló új koronavírusos betegek számának növekedése miatt. Az Egyesült Királyságban egy nap alatt csaknem 23 ezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak. Franciaországban az elmúlt 24 órában 523-mal 35 541-re emelkedett a Covid-19 fertőzésben elhunytak száma. Egész Németországban szigorítani kell a járványvédelmi szabályokon az új típusú koronavírussal igazoltan fertőzöttek számának gyors emelkedése miatt - mondta Markus Söder bajor kormányfő. Emmanuel Macron francia államfő szerda este élő televíziós beszédben újabb korlátozásokat jelent be a koronavírus-járvány fokozódó terjedése miatt, ami sajtóértesülések szerint akár négy hétig tartó országos karantén is lehet. Olaszországban egy nap alatt csaknem 22 ezer új fertőzöttet jegyeztek fel, 221 beteg halt meg. A lombardiai sürgősségi osztályok vezetője a tízmilliós tartomány azonnali lezárását sürgette a kórházak telítettsége miatt. Véget ért szerdán Melbourne csaknem négy hónapos zárlata. Az ausztráliai Victoria állam fővárosa 112 napig volt vesztegzárban a koronavírus-járvány miatt, időtartamát tekintve ez volt az egyik leghosszabb járványügyi zárlat a világon. A gazdaságot és járványügyi kérdéseket előtérbe helyezve kampányolt kedden Donald Trump amerikai elnök a középnyugati államokban, és tőle külön vett részt egy kampányrendezvényen a first lady, Melania Trump. Meghekkelték és elcsúfították Donald Trump kampányának hivatalos honlapját - jelentette be az amerikai elnök újraválasztási kampánytörzse. Agyonlőtt a rendőrség egy késsel felfegyverkezett, 27 éves fekete férfit Philadelphiában, ami olyan erőszakos tiltakozást robbantott ki, hogy megfékezésében harminc rendőr megsérült. Felborult egy migránsokat szállító csónak a La Manche-csatornában, mintegy húsz utasa közül többen eltűntek - közölték a francia hatóságok. A cseh parlament alsóháza terrorszervezetté nyilvánította teljes egészében a Hezbollah libanoni radikális síita mozgalmat, annak politikai és katonai szárnyát egyaránt - közölte a cseh média. Nem jogerősen egy hónapra letartóztatta a Veszprémi Járásbíróság azt a lengyel embercsempészt, aki tizenegy migránst szállított egy kisbuszban szombaton. A budapesti közösségi közlekedés fejlesztésének részeként a kormány 100%-os finanszírozásával 60 új busz áll forgalomba a budapesti és elővárosi közlekedésben - közölte Fürjes Balázs Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Csütörtöktől meghosszabbított nyitva tartással várják a megemlékezőket a fővárosi temetők, az idén mindenszentek és halottak napján a koronavírus-járvány miatt elmaradnak a Budapesti Temetkezési Intézet közös megemlékezései. Hosszú Katinka csapata, az Iron a második helyen zárta a Duna Arénában zajló Nemzetközi Úszóliga negyedik összecsapását. Férfi kosárlabda NB I: Naturtex-SZTE-Szedeák - OSE Lions 91:84 Férfi vízilabda ob I: Debreceni VSE - OSC Újbuda 1:19 Jégkorong Erste Liga: Dunaújvárosi Acélbikák - UTE 5:4; MAC HKB Újuda - FTC-Telekom 5:6