Csütörtökön újra bíróság elé áll Czeglédy Csaba, Gyurcsány ügyvédje

Fontos mérföldkőhöz érkezik a héten a 6 és félmilliárdos költségvetési csalás vádjával folyamatban lévő Czeglédy-per. Bár az elmúlt két évben Gyurcsány ügyvédje trükkök százait vetette be, hogy akadályozza, húzza az eljárást, Czeglédy Csaba a héten, három évvel az után, hogy őrizetbe vették, bíróság elé áll, méghozzá elsőrendű vádlottként – bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás vádjával. Mivel Czeglédyt korábban adócsalás és okirathamisítás miatt kétszer is elmarasztalták, visszaesőként és főként a bűnszervezetben való elkövetés miatt akár 20 évet is kaphat. A héten egyébként nem csak Czeglédy vádlotti kihallgatása várható a Kecskeméti Törvényszéken, hanem a büntetőügy kulcsfiguráját, A. Zoltánt is vádlottként kihallgatásra idézték – ő volt az, aki elsőként tett terhelő, feltáró vallomást a bűnszervezet vezetőjére: Czeglédy Csabára.

Szerdán és csütörtökön két fontos tárgyalási nappal folytatódik a Czeglédy Csaba és társai ellen, bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás vádjával folyamatban lévő büntetőper a Kecskeméti Törvényszéken. A szerdai napon az egyik strómant, A. Zoltánt, a büntetőper kulcsfiguráját hallgatják ki vádlottként, majd csütörtökön magát Czeglédyt. Ezzel a bíróság a vádlotti kihallgatások végére ér. A Pesti Srácok információi szerint A. Zoltán és Czeglédy is vallomástételre készül.

A portál szerint már a szerdai nap is izgalmasnak ígérkezik. Ahogy arról többször beszámoltak, A. Zoltán volt az első, aki megbukott a láncban, a bebukott makói iskolaszövetkezet aztán az egész hálózatot berántotta. A Kopernikusz Iskolaszövetkezet ügyében külön szálon indult büntetőügy: itt 550 millió forint tűnt el a vád szerint. A. Zoltán két évig hallgatott, majd az elsőfokú ítélet kihirdetése előtt megtörte a csendet. Vallomása szerint ő csak a nevét adta ahhoz, hogy Czeglédyék adót tudjanak csalni. Vagyis tipikus stróman volt. Első fokon a szombathelyi férfit 3 év szabadságvesztésre ítélték. Ami érdekesség, hogy vallomása után az ügyészség módosította a vádat és a terhelteket csak bűnsegédként ítélték el – főbűnös nélkül. Másodfokon A. Zoltán ítéletét hatályon kívül helyezték – mert időközben az egész bűnszervezet ellen vádat emeltek. A kérdés: vajon A. Zoltán ezúttal beszél-e és ha igen, mit mond? Bár a vádhatósággal kötött egyezséget visszavonta és az országból is eltűnt, azt neki is tudnia kell, ahogy Czeglédynek is: a már elhangzott vallomásokat nem lehet semmissé tenni.

Bár a Czeglédy-ügyben 2019 februárjában már vádat emelt a Csongrád Megyei Főügyészség és a büntetőper még abban az évben, 2019 júniusában elkezdődött, Czeglédy, a vád szerinti bűnszervezet vezetője az elmúlt két évben vádlottként még nem állt a bírói tanács elé, hogy kihallgathassák. Ahogy ezt elérte – miként Budai Gyula szokott fogalmazni, trükkök százaival – az minden bizonnyal bevonul a hazai kriminalisztika történetébe.

Mentelmi joggal kétszer próbált kibújni a felelősségre vonás alól. Először miután a letartóztatásból csak egy napra sikerült akkor szabadulnia, a képviselő-jelöltségtől is visszalépett. Másodjára, miután a Demokratikus Koalíció EP-listája utolsó helyére tette, a büntetőeljárást is megszüntették ellene. Akkor azt hitte megszabadult, az sem zavarta, hogy társait nélküle vonták felelősségre, ültették a vádlottak padjára – a mai napig hangoztatja, szerinte törvénytelen, hogy mentelmi joga megszűnésével újra perbe fogták. A Szegedi Törvényszék kezdte tárgyalni az ügyet, ahol több bíró függetlensége megkérdőjeleződött és kirobbant a rendszerváltás utáni legnagyobb bírósági botrány, végül a Czeglédy-ügy is elkerült Szegedről Kecskemétre. A Kecskeméti Törvényszéknek sem volt könnyű dolga – hónapokon át csak aknákat mentesítettek… két olyan védőt is kizártak, akik perbéli szerepe eljárásjogilag utólag negligálhatta volna az ítéletet. Egyikük a DK szegedi politikusa, másikuk Czeglédy első számú védője, a volt igazságügyi államtitkár, Hankó Faragó Miklós volt.

A végtelenségig nem húzhatják az évek óta tartó eljárást. Bármilyen hihetetlen, ez a nap is eljött: Czeglédy Csabát vádlottként hallgatja meg a bíróság. A Pesti Srácok úgy tudja, hosszú vallomásra készül, ami akár több tárgyalási napot is igénybe vehet. Egyszer a makói perben tanúként már meghallgatták, mivel tanú a vallomást nem tagadhatja meg, a kínos kérdésekre egyszer már válaszolnia kellett. Akkor mindent a társaira tolt.

Közben ismét a mentelmi jogra játszik… bár már nem olyan könnyű a dolga, mert a jelöltség ehhez már kevés. Szombathelyen már elrajtolt a kampány, a DK Czeglédy Csabát támogatja, egyelőre az előválasztáson.

Czeglédy Csaba és Gyurcsány Ferenc közeli barátok és üzlettársak

