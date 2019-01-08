2019. január 8.,
kedd, Gyöngyvér napja

Csütörtökön hagyományt teremt Orbán Viktor

Hír TV

2019. január 8., kedd 21:18

Orbán Viktor tartja az év első kormányinfóját csütörtökön. A miniszterelnök ezzel hagyományt szeretne teremteni hasonlóan az évértékelő beszédéhez.

A kormányfő tavaly tett arra ígéretet, hogy sajtótájékoztató keretében válaszol újságírói kérdésekre.

A tájékoztató nem példa nélküli. Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Benjamin Netanjahu is tart hasonlót.

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