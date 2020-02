Csütörtökig kell hitelesíteni a jelentkezéseket

Törvénytelenül vesz fel évi 4 millió forintot a második kerületi MSZP-s polgármester. Őrsi Gergely vagyonnyilatkozatából derül ki, hogy a kerületvezető a FŐKERT Zrt. felügyelőbizottsági elnöke is. Az önkormányzati törvény szerint ez összeférhetetlen kerületvezetői pozíciójával. A jogszabály ugyanis kimondja, hogy 3000 fő feletti település főállású polgármestere nem vállalhat olyan munkát, amiért pénz vesz fel és nem lehet gazdasági társaság tagja. Nem tagadja a DK, hogy a Gyurcsány-kormány idejéből is ismert cégeket bízott meg több tízmilliós szerződésekkel. A Demokratikus koalíció frakcióvezető-helyettese szerint szakmai alapon választották ki a cégeket, de nem tagadta, hogy a személyes bizalom fontos volt a döntések meghozatalakor. Az ellenzék falaz a „börtönbiznisznek" és az azon nyerészkedőknek, erre máris rávilágított a hétfői parlamenti szavazás - mondta Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt frakciószóvivője. A kormány bízik abban, hogy a Kúria áprilisi eljárásában érdemben vizsgálja majd a gyöngyöspatai iskolaügy alperesi indítványait - mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Az országban békére van szükség a romák és a magyarok között, ahhoz pedig az kell, hogy oktatással és ne pénzzel kártalanítsák a romákat. A Soros-hálózat szembe akarja fordítani a magyarokat és a romákat – közölte a Fidesz. A gyöngyöspatai iskolaügyre csak ürügy a szegregáció - mondta a térség fideszes országgyűlési képviselője. Horváth László hangsúlyozta: arra használják a cigány családokat és tanulókat, hogy a kártérítési pert kezdeményező alapítvány elérhesse politikai célját. A jobbikos belháborúról árulkodik egy friss hangfelvétel, ami a párt januári tisztújító kongresszusán készült. Jakab Péter a felvételen arról beszél, hogy a régi elnökség tagjai közül többen nem bíztak meg benne, és a játékszabályokat is átírták. Nem tudja, Jakab Péter mire gondolhatott, amikor a hangfelvételen azt mondta, hogy nem akar vele együtt dolgozni - jelentette ki Híradónknak Varga-Damm Andrea. A Jobbik országgyűlési képviselője hozzátette, meglepte, hogy Jakab az ő nevét is említette, holott korábban úgy nyilatkozott róla, hogy nem verseny-, hanem bajtársa. Minden ellenzéki párt indított már konzultációt az emberekkel, a baloldal most mégis megpróbálja ellehetetleníteni a kormány kezdeményezését – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Dömötör Csaba közölte: hamarosan nyilvánosságra hozzák a kérdéseket. Tavaly a közbeszerzési eljárások szerződés szerinti összértéke 3430 milliárd forint volt, amely a bruttó hazai termék 7,5 százalékának felel meg - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kormány nemrég döntött több, az egészségügyi ellátórendszer működését javító beruházásról. Az egyik ilyen kiemelt vidéki projekt a Kaposvári Kaposi Mór Oktatókórház szülészeti épületének felújítása, amelyre 2,4 milliárd forint áll rendelkezésre. Az elmúlt hónapokban született döntések azt segítik, hogy Magyarország erős innovátor országgá váljon - hangsúlyozta az ITM innovációért felelős helyettes államtitkára. Nőtt a házi segítségnyújtásban részesülők és foglalkoztatottak száma 2010 óta, és az egy főre jutó támogatás is magasabb - mondta Rétvári Bence, a Kereszténydemokrata Néppárt alelnöke. Hatalmas lépés lenne az szja-mentesség kiterjesztése a háromgyermekes anyákra - közölte Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubjának alapítója. Csütörtökig kell hitelesíteni a felvételizőknek jelentkezésüket a szeptemberben induló képzésekre. Érdemi növekedést mutat a Nyugat-Balkánra érkező illegális bevándorlók száma: januárban 2000, míg az előző év azonos időszakában csak 300 határsértőt regisztrálták a Frontex szerint - mondta Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese. Az EU leggyorsabban bővülő gazdasága a magyar, amely a közép-kelet-európai régió részeként továbbra is fontos szerepet játszik a földrész gazdasági növekedésének élénkítésében - közölte Varga Mihály az uniós pénzügyminiszterek tanácskozásán. Magyarország harmadik éve tagja annak a 35 országot számláló elitklubnak, amely éves szinten 100 milliárd eurót meghaladó exportra képes - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Taskentben, az üzbég-magyar üzleti fórum megnyitóján. Egy hűtőkocsiban kialakított rejtekhelyről került elő 15 ázsiai határsértő a román-bolgár határon. Az Open Arms migránshajó tavaly nyáron szándékosan Olaszország felé indult el és előre kitervelték az akciót - mondta a bevándorlásellenes Liga vezetője. Matteo Salvini szerint a spanyol felségjelzésű NGO-hajónak Spanyolországtól vagy a közelebbi Máltától kellett volna kikötést kérnie. A volt belügyminiszter hangsúlyozta: tiszta a lelkiismerete, mivel az olaszok védelmében nem adott kikötési engedélyt. Ismét súlyosbodott a helyzet a Donyec-medencében: a szakadár erők támadását követően tűzharc alakult ki a szemben álló felek között a Luhanszk megyei Zolote település közelében - egy ukrán katona életét vesztette, négy megsebesült. A boszniai szerb parlament megszavazta a szövetségi intézmények munkájának akadályozását, amiről a legnagyobb boszniai szerb pártok már döntöttek a múlt héten. Mivel senki sem ért egyet vele, előremutató vita alapja lehet Charles Michelnek, az Európai Tanács elnökének az EU következő, 2021 után érvényes hétéves költségvetéséről szóló javaslata - mondta a költségvetési és igazgatási ügyekért felelős uniós biztos. A brit kormány főtárgyalója szerint London nem lesz hajlandó kompromisszumokra több alapvető fontosságú kérdésben az Európai Unióval márciusban kezdődő egyeztetéseken, amelyek célja a jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszer feltételeinek kialakítása. Elfogatóparancsot adtak ki török ügyészségek országszerte 766 ember, köztük minisztériumi dolgozók ellen azzal a gyanúval, hogy kapcsolatban álltak a 2016. július 15-i törökországi puccskísérletért felelőssé tett nemzetközi gülenista hálózattal. Folytatódtak a líbiai polgárháború lezárását célzó genfi tárgyalások a szemben álló felek képviselői között, miután az első fordulóban nem sikerült tető alá hozni a tűzszüneti megállapodást. Beszüntették a közalkalmazottak a munkát Görögországban a tervezett újabb nyugdíjreform elleni tiltakozásul, valamint leállt a főváros tömegközlekedése, és sztrájkba léptek a tengerészek is. Általánosan lecsengőben van az új típusú koronavírus-járvány Kínában a napi adatok alapján, de az Egészségügyi Világszervezet szerint még korai lenne a járvány tartós csillapodását kiolvasni a számokból. Több mint 44 ezer koronavírus-fertőzött adatainak elemzése alapján kutatók arra jutottak, hogy az esetek több mint 80 százalékában enyhe lefolyású a betegség, a más betegségekben szenvedők és az idősek esetében a legnagyobb a vírusfertőzés kockázata. Tajpej különgépet küld a Jokohama kikötőjében vesztegzár alá helyezett Diamond Princess üdülőhajó tajvani utasaiért - jelentette be a tajvani egészségügyi miniszter. Jelentősen, a vártnál jóval erősebben romlott a német befektetők hangulata februárban azon aggodalmak miatt, hogy az új koronavírus által okozott járvány visszafoghatja a világkereskedelem növekedését és mélyítheti a német feldolgozóipar válságát. Egy ember életét vesztette, egy másik megsebesült, amikor egy fegyveres tüzet nyitott egy bangkoki bevásárlóközpontban. A kolumbiai hatóságok elfogták a latin-amerikai ország legnagyobb heroinkereskedőjét, Carlos Alberto Salazart. A Fővárosi Főügyészség tizenhat ember ellen nyújtott be vádiratot a terézvárosi ingatlanmutyik miatt. A vádlottak között van a luxusautójáról és a parkolási botrányairól is ismert Fürst György, a VI. kerület egykori szocialista alpolgármestere. Jogerősen felmentette a Szegedi Ítélőtábla azt a férfit, aki ellen a szentesi jegyző sérelmére 2006-ban elkövetett kézigránátos merénylet miatt indult eljárás. Az Alkotmánybíróság döntése alapján újra a Kúria elé kerül a volt barátnőjét lúggal leöntő orvos büntetőügye. Feltehetően bűncselekmény áldozata lett egy 76 éves nő, akit holtan találtak hétfőn kora este egy kiskunmajsai tanyán - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. Fucsovics Márton két játszmában kikapott a kazah Alekszander Bubliktól a 692 ezer euró összdíjazású keménypályás marseille-i férfi tenisztorna első fordulójában. Felmentették a munkavégzés alól Hollósy Lászlót, a Fatum Nyíregyháza női röplabdacsapatának vezetőedzőjét.