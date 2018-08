Csúszhat a metrószakasz átadása

A műszaki átadás miatt akár két hónapot is csúszhat a hármas metró Lehel tér és Újpest közötti szakaszának rekonstrukciója – mondta a Metróért Egyesület elnöke. A két állomás között még tavaly novemberben kezdődtek meg a munkálatok, akkor azt ígérték, hogy egy év múlva az utazók ismét használhatják majd a metrót az érintett vonalon. Bíró Endre szerint a felújítás után még a próbaüzem is hátra van, leghamarabb pedig jövő februárban nyílhat meg az utasforgalom előtt, így a 3-as metró középső és déli szakaszának felújítása is csúszhat.

„Körülbelül év vége felé várható a munkaterület átadása, és ez azzal jár, hogy ezután még következik egy műszaki átadás-átvétel. Nagy kérdés, hogy vannak-e, illetve milyen mennyiségben lesznek visszajavítandó létesítmények, vagy berendezések, és ezután még következnie kell egy próbaüzemnek, és ha az sikeres, akkor nyílhat meg az utasforgalom előtt is a Lehel tér és Újpest közötti metrószakasz. Ki lehet következtetni, hogy ez körülbelül februárra várható” – fejtette ki Bíró Endre.