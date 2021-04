Csúcsot döntött az oltáspártiság

Kedvezően alakulnak a járványügyi adatok, folyamatosan csökken a koronavírus-fertőzés miatt kórházban kezeltek száma, és egyre kevesebben szorulnak lélegeztetőgépes ellátásra - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. Galgóczi Ágnes hangsúlyozta: a javuló adatok ellenére a védelmi intézkedések és a higiéniás szabályok betartása továbbra is fontos. Nem érdemelnek bírálatot azok, akik a saját orvosaikra és szakembereikre hagyatkoztak, mint ahogy Magyarország is, mert ez az uniós szabályok szerint lehetséges - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára a Bayer show-ban. Menczer Tamás emlékeztetett: bár többen is kritizálták Magyarországot, amiért keleti vakcinákat vásárolt, ám már Ausztria és több német tartomány is bejelentette, hogy Szputnyik-vakcinát rendel. Az idősek átoltását követeli a DK politikusa a párt közösségi oldalán. Varga Zoltán szerint az uniós statisztikák alapján tragikusan kevés 80 évnél idősebb embert oltottak be itthon. Ezzel szemben az igazság az, hogy a regisztrált 65 év felettiek több mint 90 százaléka, a teljes magyar lakosság 36 százaléka kapott már oltást. A baloldali politikai erők többféle módon folytatják oltásellenes kampányukat, ennek egyik formája az, hogy kétségbe vonják egyes vakcinatípusok hatékonyságát - közölte a kormány. Az Egészségügyi Világszervezet várhatóan rövid időn belül kiadja az engedélyt a kínai Sinopharm-vakcinára - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Menczer Tamás szerint, ha ez megtörténik, akkor végérvényesen bebizonyosodik, hogy minden, amit a baloldal mondott a kínai vakcináról, hazugság volt. Az év végéig szabad az átjárás a Szép-kártya egyes alszámlái között, így mintegy egymillió munkavállaló bármelyik Szép-kártya zsebből fizethet a szálláshelyért, a vendéglátásért vagy a szabadidős-szolgáltatásért. A magyar-lengyel szervezésű, Állítsuk meg a genderegyezményt! című kezdeményezésnek is szerepe lehetett abban, hogy az Európai Bizottság egyelőre nem ratifikálja az isztambuli egyezményt - mondta a Kossuth rádióban Karolina Pawlowska. A varsói Ordo Iuris Institute for Legal Culture elemző intézet nemzetközi jogi igazgatója a kezdeményezést nagyon erős jelzésnek nevezte, hiszen 60 ezer aláíró csatlakozott hozzá, hogy tiltakozzon a genderideológia erőltetése ellen. A világon 146,8 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,1 millió, a gyógyultaké 84,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Felmenthetik az új típusú koronavírus terjedésének lassítását szolgáló korlátozások némelyike alól a vírus okozta betegség elleni védőoltással rendelkezőket Németországban, a szövetségi kormány kiszivárogtatott tervei szerint. Egyhetes iskolai szünet kezdődik Szlovéniában, és enyhítésekre lehet számítani az országban, például újra megnyithatnak a hotelek. Ukrajnában tovább lassult a koronavírus-fertőzés terjedése, kevesebb mint nyolcezer, az előző napinál csaknem ötezerrel kevesebb új beteget jegyeztek fel. Oroszországban országosan gyakorlatilag az előző heti szinten maradt az elmúlt hét nap alatt diagnosztizált új koronavírusos fertőzések száma, Moszkvában viszont immár hatodik hete mutattak ki növekedést. Svájcban azonosították a koronavírus indiai variánsát egy beutazóban, aki nem közvetlenül Indiából, hanem átszállással egy másik országból érkezett Svájcba. Számos más ország példáját követve Olaszország is korlátozta az Indiából való beutazást. Indiában az elmúlt napokban meghaladta a napi 300 ezret az azonosított új koronavírus-fertőzöttek száma. Ősz óta először többezer hívő és látogató volt a Szent Péter téren, ahol Ferenc pápa személyesen mondta el beszédét, és egy év óta először a Szent Péter bazilika főoltáránál mutatott be misét. Több ezren tüntettek Londonban a koronavírus elleni lezárások miatt. A résztvevők szerint a korlátozások sértik a jogaikat, az oltás pedig méreg. Az Egyesült Királyságban 45 millió oltást adtak be, és megkezdték a korlátozások fokozatos feloldását. Júniusban tarthatják meg Vlagyimir Putyin orosz és Joe Biden amerikai elnök csúcstalálkozóját, de erről még nem született meg a végső döntés - jelentette ki Jurij Usakov, az orosz államfő külügyi tanácsadója. Kevéssé tűnik vitathatónak, hogy radikális volt az a 36 éves tunéziai férfi, aki több késszúrással megölte a franciaországi Rambouillet rendőrségének egyik adminisztratív alkalmazottját - közölte a francia terrorellenes ügyészség vezetője. Tízezrek tüntettek Franciaországban és Izraelben egy 2017-ben Párizsban elkövetett antiszemita jellegű gyilkosság perének megtartásáért. A zsidó vallású Sarah Halimi gyilkosának felelősségre vonása azért maradt el, mert az igazságszolgáltatás beszámíthatatlannak minősítette az elkövetőt, aki a tette előtt kábítószert fogyasztott. Legkevesebb 82 ember meghalt és 110 megsérült abban a tűzben, amely egy koronavírus-betegeket ellátó bagdadi kórházban keletkezet - közölte az iraki belügyminisztérium. Kórházi források szerint az iraki főváros Dijála-hídjának közelében található kórház második emeletén azután csaptak föl a lángok, hogy baleset következtében felrobbant egy oxigéntartály. Mintegy ezer testkamerát szerez be a MÁV, mert a tapasztalatok szerint azok hatékonyak a jegyvizsgálók elleni támadások megelőzésében. Kiss Balázs ezüstérmet szerzett a kötöttfogásúak 97 kilogrammos kategóriájában, a 72 kilogrammosok között Fritsch Róbert bronzérmet nyert a varsói birkózó Európa-bajnokságon. Labdarúgó NB I: Budafoki MTE - Paksi FC 2:9; MOL Fehérvár FC - Ferencvárosi TC 1:2; Budapest Honvéd - Mezőkövesd Zsóry FC 2:2 Beadta lemondását Csizmadia Csaba, a labdarúgó NB I-ben sereghajtó Budafoki MTE vezetőedzője, amelyet a klub elfogadott. A Sopron hazai pályán 80:57-te legyőzte a Szekszárdot a női kosárlabda NB I döntőjének első mérkőzésén. Női kézilabda NB I: DVSC Schaeffler - Dunaújvárosi Kohász KA 35:26; Motherson Mosonmagyaróvári KC - Kisvárda Master Good SE 27:19 Férfi kézilabda NB I: Orosházi FKSE-Linamar - Ceglédi KKSE 25:23; HE-DO B.Braun Gyöngyös - MOL-Pick Szeged 27:31; Grundfos Tatabánya KC - Veszprémi KKFT 27:19; Balatonfüredi KSE - Csurgói KK 26:26; SBS-Eger - Budakalász 25:25