Csonka statisztikai adatokkal rukkolt elő Arató a parlamentben

3556-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 5 idős krónikus beteg, ezzel 467 főre emelkedett az elhunytak száma, 1412-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek 45%-a , az elhunytak 62%-a, a gyógyultak 46%-a budapesti. Hiába csökken a koronavírusos esetek száma, továbbra is vigyázni kell, hiszen a mai napig az ország különböző részein találnak betegeket - mondta Szlávik János infektológus, a Dél-Pesti Centrumkórház főorvosa a Kossuth rádióban. Júniusban megszűnhet a rendkívüli jogrend Magyarországon – közölte Varga Judit igazságügyi miniszter. Ha a parlament megszünteti a rendkívüli felhatalmazást, akkor természetesen a jogalkotás is visszaáll a normális rendbe – mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A járvány elleni védekezésben ésszerű és körültekintő egyensúlyra kell törekedni, tekintettel az emberi élet és egészség védelmére, a gazdaság újraindítására és a normális élet visszanyerésére - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter. Harmadára csökkent a kórházi ápolásra szoruló aktív fertőzöttek száma, akiknek eddig csaknem felét kezelték egészségügyi intézményben - közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília hozzátette, már az egészségügyi szolgáltatások újabb köre vehető igénybe, többek között a krónikus és kúraszerű ellátások, valamint a nem népegészségügyi szűrővizsgálatok is - mindenhez telefonos időpontos egyeztetés kell. Magyarországon sikeres volt a járvány elleni védekezés, a korábban jósolt fertőzések számához képest töredéke a valós – mondta Kollár Lajos, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri tanácsadója a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Mintegy 10 600-an vettek részt a négy hazai orvosképző egyetem és a Központi Statisztikai Hivatal közreműködésével indított országos koronavírus-szűrővizsgálaton, amelynek eredménye így reprezentatív lett - közölte a Semmelweis Egyetem. Dugókat és balesetveszélyes helyzeteket okozhatnak a fővárosi utakon az ideiglenes belvárosi kerékpársávok - írja a Magyar Hírlap. A lap emlékeztet, áprilisban, a járványügyi helyzet miatt alakított ki új kerékpársávokat a BKK. Karácsony Gergely még mindig nem járt a Pesti úti idősotthonban, és nem nézett bele egy elhunyt rokonának szemébe sem - jelentette ki a Fidesz kommunikációs igazgatója. Hollik István azt mondta: a főpolgármesternek felelősséget kell vállalni az intézményért, és nem a kormányt hibáztatni. A kispesti korrupciós botrányba keveredett, Gajda Péter lemondását és az MSZP-ből való kizárását követeli Hódmezővásárhely polgármestere. Márki-Zay Péter szerint abszurd és rossz választás volt a szocialista polgármester jelölése a főváros összeférhetetlenséget és vagyon nyilatkozatokat vizsgáló bizottság elnöki posztjára. Nyáron rendezné sorait a Momentum, és akár közös miniszterelnök-jelöltet is adna a parlamenten kívüli liberális párt - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint a Momentum már most arra készül, hogy versenyelőnyt biztosítson magának a 2022-es országgyűlési választásra készülő ellenzéki összefogásban, ezért idén nyáron tartják meg a küldöttgyűlésüket. Valamennyi önkormányzati fenntartású óvoda és bölcsőde biztosít ügyeletet hétfőtől azoknak a gyerekeknek, akiknek az előzetes igényfelmérés során szülei ezt indokkal kérték - közölte Barcsa Lajos Debrecen alpolgármestere. Az óvodák és bölcsődék kapacitása napokon belül szűkössé válik, így a kormánynál kezdeményezni fogja az 5 gyermekes maximális csoportlétszám bővítését - mondta Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. Kevesebb mint három hét alatt csaknem tízezren igényelték a maximum félmillió forintos, teljesen szabad felhasználású, kamatmentes Diákhitel Pluszt - közölte a Diákhitel Központ vezérigazgatója a Kossuth rádióban. 80 milliárd forintos keretösszeggel munkahelyteremtő bértámogatási program indul, amely 70 ezer ember munkába állását segíti - jelentette be Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. A hitelekre vonatkozó, a koronavírus-járvány hatásainak mérséklését szolgáló hiteltörlesztési moratórium miatt nem nőhet az ügyfelek törlesztőrészlete a moratórium lezárulta után sem - erősítette meg a jegybank. A magyar termékek vásárlása a magyar gazdaságot erősíti, magyar munkahelyeket véd meg, és sok ezer magyar család megélhetését biztosítja – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter. A kormány nem fogadja el az Európai Unió luxemburgi székhelyű bíróságának tranzitzónákról hozott ítéletét, és vizsgálja, hogy azok működtetése ütközik-e a magyar alkotmánnyal - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. A tagállami szuverenitás védelme nyilvánul meg abban a döntésben, hogy a német alkotmánybíróság egy ítéletében szembeszegült az Európai Unió Bíróságával – mondta Szánthó Miklós az Alapjogokért Központ igazgatója a Magyarország élőben című műsorunkban. Szükséges a koronavírus-járvány miatt a határokon bevezetett korlátozó intézkedések feloldása - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután egyeztetett Zdravko Počivaląek szlovén gazdasági miniszterrel. A világban 4 804 167-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 318 527, a gyógyultaké 1 787 454 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Szlovákiában szerdán folytatódhat a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások feloldása , júniustól pedig megnyílhatnak az általános iskolák alsó tagozatai és az óvodák. Szerbiában újraindult a légi utasforgalom, a napokban egyre több járatot indít és fogad majd a belgrádi nemzetközi repülőtér, és Bosznia-Hercegovina is nyit a külvilág felé, június elsejétől megnyitja határait a külföldiek előtt. Csehország május 26-tól újra szabaddá teszi államhatárainak átlépését, az ellenőrzések ezután már csak szúrópróbaszerűek lesznek - közölte Jan Hamácek belügyminiszter. Spanyolországban az elmúlt 24 órában 59-en hunytak el a koronavírus-járvány következtében, a fertőzés eddig 27 709 halálos áldozatot követelt. Olaszországban egy nap alatt 99-en vesztették életüket a járvány következtében, a halottak száma meghaladta a 32 ezret. Franciaországban az elmúlt 24 órában 131-gyel emelkedett az új koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, eddig összesen 28 239-en vesztették életüket a betegég következtében. A 11,5 milliós lakosú Belgiumban eddig 9080-an vesztették életüket a járványban. Oroszországban egy nap alatt 8926-tal 290 678-ra nőtt az igazolt Covid-19-fertőzések száma. Másfélmillióra nőtt az Egyesült Államokban regisztrált koronavírussal-fertőzöttek száma. Dél-Floridában hétfőn újranyitottak az üzletek, Kaliforniában a kormányzó bejelentette, hogy az állam 58 megyéjének csaknem mindegyikében újraindul a gazdaság egy része, New Jerseyben azonban hétfőn is nőtt a diagnosztizált fertőzöttek száma. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének folyósított hozzájárulás korlátlan időre szóló felfüggesztésével és az Egyesült Államok tagságának átgondolásával fenyegetett Donald Trump amerikai elnök a Twitteren. A külügyminisztérium felügyeleti igazgatóját azért mentették fel, mert gátolta a minisztérium munkáját - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Horvátországban a parlamenti többséget alkotó pártok javaslatára feloszlatta magát a parlament, és várhatóan júniusban vagy júliusban előrehozott parlamenti választásokat tartanak. A kijárási korlátozás szabályainak megszegése miatt összesen 51 382 szabálysértést észleltek a rendőrök. Több mint kétezer doboz adózatlan cigarettát, valamint - vélhetően pszichoaktív anyagot is tartalmazó - vágott dohányt találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai, amikor keresőkutyával ellenőrzést tartottak egy borsodi településen. Torolódás alakult ki a nagylaki közúti határátkelőhely kilépő oldalán. Szerdától újra látogatható a Fővárosi Állat- és Növénykert, de egyelőre korlátozzák a maximális napi látogatószámot. A Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség megerősítette, hogy jövőre Szegeden lesz az európai olimpiai pótkvalifikációs verseny. következő szezontól Földi Attila irányítja az Aluinvent DVTK női kosárlabdacsapatát. Meghosszabbította a szerződését a válogatott Benk András az UTE jégkorongcsapatával. Teljes, húsz fős kerettel edz Märcz Tamás szövetségi kapitány irányításával a magyar férfi vízilabda-válogatott.