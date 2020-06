Csongrád-Csanád megyére változott Csongrád megye neve

Országszerte megemlékezéseket tartanak ma az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója, a nemzeti összetartozás napja alkalmából. Mivel a magyarság és Magyarország határai nem esnek egybe, küldetésünk az, hogy ország- és nemzetépítéssel meghaladjuk Trianont - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Elkészült a Nemzeti Összetartozás dala, melyet Orbán Viktor miniszterelnök is megosztott Facebook-oldalán. A „Hazám, hazám, édes hazám” kezdetű népdal feldolgozása a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára készült. A Demokratikus Koalíció nem vesz részt az Országgyűlés parlamenti „nemzetmegosztó” Trianon-megemlékezésén - közölte a párt. Kritikán aluli a Demokratikus Koalíció viselkedése a Trianoni emlékülés kapcsán – jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Magyarország élőben című műsorunkban. A hamarosan induló nemzeti konzultáció első négy kérdése a koronavírus-járvány elleni védekezés további lépéseiről szól - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Fontos, hogy minél többen vegyenek részt a nemzeti konzultációban, mert az több kérdést tartalmaz a koronavírus-járvány esetleges második hulláma elleni védekezésről – hangsúlyozta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Régóta tudni lehet, hogy besúgóhálózat működik a Jobbikon belül – mondta Volner János. A Jobbik korábbi alelnöke közölte: őt akkor távolították el a pártból, amikor felhívta a figyelmet arra, hogy Soros György komoly hálózatot épített ki a Jobbikon belül. A kormánypártok az Országgyűlésben elfogadott határozat alapján megerősítették, hogy a klímavédelmi célok változatlanok a gazdaság és a munkahelyek védelme mellett - tudatta a Fidesz-frakció helyettes vezetője. Böröcz László közölte: továbbra is az a céljuk, hogy Magyarország 2050-re klímasemleges legyen, ám már 2030-ra Magyarország lehet a klímavédelem területén az Európai Unió legsikeresebb tagállama. Az év végéig fel kellene oldania az Európai Uniónak a beruházások állami támogatására vonatkozó korlátozásokat, mert csak befektetésekkel lehet új munkahelyeket teremteni - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Világszerte 6 382 952 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 380 318, a gyógyultaké pedig 2 731 342-re nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Csehország és Szlovákia teljesen megnyitotta határait a két szomszédos ország állampolgárai előtt. Visszaállítják a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozások egy részét Észak-Macedóniában, miután rekordszámú új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt 24 órában. Franciaországban 29 ezer fölé emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, de a kórházban ápoltak száma tovább csökkent. Brazíliában és Mexikóban is rekordot döntött a koronavírus egy nap alatt regisztrált halálos áldozatainak száma. Brazíliában az elmúlt 24 órában 1349 emberéletet követelt a járvány, Mexikóban 1092-en hunytak el. Megállapodtak egy 130 milliárd eurós (mintegy 45 ezer milliárd forintos) gazdaságösztönző csomag elfogadásáról a német kormánypártok a koronavírus-járvány okozta negatív hatások csillapítása érdekében. Tartós nagy-britanniai letelepedést és később akár brit állampolgárságot is kaphatna több millió erre jogosult hongkongi, ha Kína érvényesíti a Hongkongra vonatkozó nemzetbiztonsági törvényt – közölte Boris Johnson brit miniszterelnök. Súlyosbítják az afroamerikai George Floyd halálát okozó rendőr elleni vádat, és letartóztatási parancsot adtak ki a három másik intézkedő rendőr ellen is - jelentette be Keith Ellison minnesotai igazságügyi tárcavezető. Bátorító látni a tömegtüntetéseket az Egyesült Államokban, mert ez azt jelzi, hogy változóban van a közgondolkodás a rendőri erőszakról - jelentette ki Barack Obama volt amerikai elnök. Donald Trump amerikai elnök meg akarja osztani az Egyesült Államokat - jelentette ki James Mattis korábbi védelmi miniszter, aki 2017 és 2019 között irányította a Pentagont. Az Egyesült Államok június 16-tól betiltja kínai utasszállító repülőgépek berepülését az országba - jelentette be az amerikai közlekedési minisztérium. Kína enyhíti a koronavírus-járvány miatt a nemzetközi légitársaságokra vonatkozóan bevezetett korlátozásokat - közölte a pekingi polgári légiközlekedési hatóság. Új gyanúsítottja van a 13 éve Portugáliában eltűnt brit kislány, Madeleine McCann ügyének, a közelebbről nem azonosított férfi jelenleg egy német börtönben ül, olyan bűncselekmény miatt, amely nincs összefüggésben a Madeleine McCann-üggyel. Jóváhagyta a szövetségű szintű rendkívüli állapot bevezetését Norilszkban Vlagyimir Putyin orosz elnök, miután mintegy 20 ezer tonna dízelolaj folyt ki egy tartályból az Ambarka és a Daldikan folyóba. A Richter-skála szerinti 3,5-es magnitúdójú földrengés volt a Somogy megyei Somogyszob közelében. Egy ember súlyosan, ketten könnyebben megsérültek egy karcagi üzemben történt robbanásban - közölte az Országos Mentőszolgálat. A BRFK befejezte a decemberi kőbányai Harmat utcai gyilkosság nyomozását, a 22 éves férfit az emberölés mellett gyermekpornográfiával és 13 éves féltestvére megerőszakolásával is vádolják. A Budapest Honvéd története során nyolcadszor nyerte meg a labdarúgó Magyar Kupát, miután a fináléban 2:1-re legyőzte a Mezőkövesd csapatát. Szigorú feltételek mellett a Magyar Judo Szövetség engedélyezte a kluboknak a beltéri edzéseket. A magyar válogatott átlövő Triscsuk Krisztina ismét Székesfehérváron kézilabdázik - jelentették be az Alba Fehérvár KC.