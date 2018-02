Csónakázótó drágítja tovább 300 millióval a közszolgálati egyetemet

Újabb 300 millió forinttal drágul a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnél folyó építkezés – derül ki a Közbeszerzési Értesítőből. Az ár most éppen azért ugrik meg, mert az Orczy-kert újjáépítésekor egy csónakázótavat is kialakítanak. Az eredetileg 5,3 milliárd forintra beárazott egyetemi tender már egymilliárddal drágult, legutoljára a Garancsi István nevéhez köthető Market Zrt. kapott még 685 milliót a beruházásra, amelynek során a kerthez kapcsolódó szabadidős zöldterület modern sporteszközökkel bővül, a Ludovika-campus területén pedig mintegy 10 ezer négyzetméteren kültéri tornapályát, fitneszparkot, játszóteret és futópályát is kialakítanak.