Csökken az érdeklődés a Tisza Párt iránt

Az utóbbi hetekben a Tisza Párt elnöke kudarcot kudarcra halmozott. Mint ismert, múlt hét szombaton az MTVA székháza előtt tartott tüntetést a baloldali politikus, azonban a nagy várakozásokkal ellentétben alig pár ezer ember jelent meg a demonstráción. Előzetesen a Tisza Párt vezére százezres tömegről beszélt, ám láthatóan elfogyott a lendület. Magyar Péter azért tüntetett, mert nem hívják meg a közmédiába, az MTVA közleményéből is pontosan lehet látni, hogy többször hívták őt is vagy a párttár­sait, de egyikőjük sem ment be a stúdióba.

További csapások is érték azonban az elmúlt napokban Magyar Pétert. Ahogy arról lapunk beszámolt, egy nap alatt több mint százötven fővel csökkent a rendszerváltó tagsággal rendelkező személyek köre a Tisza Párt hivatalos honlapján elérhető adatok szerint.

Mindez annak ellenére történt, hogy a párt az elmúlt időszakban komoly összegeket fektetett a tagság népszerűsítésébe, és reklámokkal árasztották el a közösségi médiát.

