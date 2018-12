Csökken a terhelés, biztonságosabb lesz az ellátás

Mentőautó érkezik a Honvéd Kórházhoz. Az ország legnagyobb sürgősségi osztályán az ünnepek alatt is folyamatos az ellátás. Januártól viszont megváltozhat a szokott rend. Az egészségügyi államtitkárság rendeletbe foglalta a sürgősségi triázs rendszer kötelező alkalmazását. Jóllehet, a betegek állapotuk szerinti besorolása eddig is bevett gyakorlat volt a sürgősségi osztályokon.

Mivel célirányosan szortírozzák, hogy így fejezzem ki a beteget, tehát meghatározzák, hogy kinek van szüksége azonnali életmentő, súlyos, magasfokú készültséget, szakmai tudást igénylő beavatkozásra, és azt mondják, hogy tulajdonképpen az alapellátásban is el lehetne ezt a panaszegyüttest, tünetegyüttest látni, úgyhogy ő ne tartsa fel az azonnali ellátásra szoruló beteget, hanem átirányítják a kórháznak abba az új egységébe, amit akut alapellátó egységnek nevezünk. – fejtette ki Kásler Miklós

A szaktárca szerint az általuk rögzített, újfajta triázs rendszer célja az, hogy a betegeket gyorsan: 10 percen belül képesek legyenek besorolni, állapotuk súlyossága szerint, ami így lényegesen gyorsíthatja az ellátást, és csökkentheti az osztályok túlterheltségét. Az orvosi kamara elnöke úgy látja, a kormány újabb látszatintézkedéssel zárja az évet.

Ugye ez a jogszabály tartalmaz még egyéb nagyon érdekes és számunkra megfejthetetlen dolgokat, mint ezt az úgynevezett sürgősségi vagy milyen alapegységet, amire most szerencsétlen kórházak azonnal rá vannak kényszerítve csak nem tudják, hogy hol, ki és mit fog ott dolgozni, a jogszabály olyan képesítésekről beszél, amelyek nem léteznek illetve nem akkreditáltak az alapellátásban is nagy hiány van, megütköztünk az egészen, most próbáljuk szétszedni, újra összerakni és megpróbálni elmagyarázni a döntéshozónak, hogy a döntését nem kellő szakmai átgondoltsággal hozta – vélekedik Éger István a Magyar Orvosi Kamara elnöke.

A szegedi Sürgösségi Betegellátó osztály vezetője elfogadhatónak tartja a döntést. Igaz, azt elismeri: az egészségügy rendezéséhez átfogó reformokra lenne szükség.

Ez nem okozhat olyan problémát a bevezetése, ami miatt ez megbukhat viszont órási biztonságot jelenthet a betegellátásnak, ennek már régen itt lett volna az ideje, a triázsról szóló részének a rendeletnek. 11.48. folyt. Óriási problémák vannak, amik feltolultak a hosszú, tizen- huszonéves semmit nem csinálunk a struktúraátalakításban dolog miatt, úgyhogy én nagyon várom, hogy végre valami rendes dolog is történjen – nyilatkozta Pető Zoltán, egyetemi docens, a SZTE Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály osztályvezetője.

A Magyar Sürgősségi Triázs Rendszer bevezetésével járó többletfeladatokra évi csaknem 700 millió pluszpénzt adnak az érintett 59 kórháznak.