Csizmadia: A pécsiek jövőjét éli fel az ellenzék új költségvetése

Rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten. Kormányzati segítséget ígért Orbán Viktor miniszterelnök a koronavírus miatt veszteségeket elszenvedő gazdasági szereplőknek. Az illegális migráció és a koronavírus-járvány között egyértelműen kapcsolat van - jelentette ki Orbán Viktor azon a videokonferencián, amelyet Charles Michel, az Európai Tanács elnöke kezdeményezett EU állam- és kormányfőinek. Tizenháromra nőtt a Magyarországon diagnosztizált koronavírussal fertőzöttek száma, a Debrecenben élő brit férfi egy kontaktjánál, egy magyar nőnél mutatták ki az új koronavírus-fertőzést. Látogatási tilalmat rendelt ez az országos tisztifőorvos valamennyi magyarországi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében a koronavírus miatt. Az Országgyűlés kormánypárti kezdeményezésre díjtalanná tette a több mint 50 százalékban közpénzből finanszírozott, kiemelt közérdekű beruházások közterület-használatát az építkezéshez szükséges időre. Gyurcsány Ferenc vezette kormányok és titkosszolgálatok felelősségét vizsgáltatná perújításban Kiss Árpád Sándor, a roma-gyilkosságok ügyében életfogytiglanra ítélt vádlott - értesült a Magyar Nemzet. Kiss Árpád Sándor szerint titkosszolgálati provokáció volt a nekik felrótt támadás Galgagyörkön 2008 és 2009 között. Egyedül a Demokratikus Koalíció maradt ki abból javaslatból, amely a pártfogásáról biztosítaná az Európai Régiók támogatásáról szóló kezdeményezést - jelentette ki az LMP frakcióvezetője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Keresztes László Lóránt közölte: a DK azon túl, hogy nem tudja értelmezni a nemzeti gondolatot, megpróbálja egymás ellen uszítani a magyarokat, ami rendkívül súlyos probléma. Gyöngyösi Márton EP-képviselő szerint Görögországgal szolidáris az EU, míg Magyarországot büntetni akarja, mert feltartóztatja az illegális bevándorlókat. Rónai Sándor DK-s politikus kitérő választ adott a kérdésre, hogy kettős mércét alkalmaz-e Brüsszel. A magyar gazdasági modellváltás eredményes, a tartós gazdasági növekedést, folyamatosan csökkenő államadósságot, fegyelmezett költségvetést, a foglalkoztatás növekedését hozta - mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az olaj világpiacán zajló események hatással vannak a magyarországi üzemanyagok árára is, biztosra vehető, hogy a benzin és a gázolaj ára jelentősen csökken idehaza a következő napokban - közölte Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj-szövetség főtitkára. Nőni fog a migrációs nyomás a balkáni útvonalon, mert a török elnök és az Európai Bizottság vezetőjének találkozóján nem született megállapodás - közölte Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Helyes volt az illegális migrációval kapcsolatos magyar álláspont, „amelyet igyekeztünk végig érvényesíteni” - mondta Bakodni György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Egy teherautó ellenőrzése során harminchárom illegális migránst találtak a magyar és a román rendőrök a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen - tájékoztatta a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese szerint az európai uniós nyilatkozatok enyhe optimizmusra adnak okot abban a tekintetben, hogy fontos szempont lesz a jövőben a külső határvédelem. Gyurcsány Ferenc soha nem fogja leváltani Orbán Viktort – jelentette ki Márki-Zay Péter. Azt írta: a Fidesznek az az érdeke, hogy Gyurcsány, esetleg a neje, Dobrev Klára legyen Orbán 2022-es kihívója, akkor bizonyos a kétharmados győzelem. Az egy főre eső bruttó hazai termék (GDP) alapján Magyarország a 40. és az 50. hely között van a világon - mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. Nem határolódik el Újpest balliberális polgármestere a jobbikos képviselő hétvégi viselkedésétől. Szabó Balázst az UTE-Vasas röplabda mérkőzésről kellett kivezetniük a biztonsági őröknek, mert a jó ízlést sértő rigmusokat skandált. Székelyföld erőltetett és mesterséges elszegényítése ellen, a régió autonómiája mellett foglaltak állást azok, akik a sepsiszentgyörgyi Turul szobor mellett gyűltek össze a Székely szabadság napja alkalmából. A közép-európai országok immáron „nettó biztonsági hozzájárulóknak” számítanak a NATO működésében, Magyarország is büszke lehet a szerepvállalására - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Vilniusban. A Törökország és az Európai Unió közötti 2016-os migrációs megállapodást a migránsok jelenlegi szükségletei és a mostani szíriai helyzet fényében frissíteni kell - jelentette ki Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter. Világszerte meghaladta a 4300-at a koronavírus-járvány halottainak száma. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint csaknem 120 ezren fertőződtek meg, ugyanakkor 66 ezer a gyógyultak száma. Az EU állam- és kormányfőinek videokonferenciáján Orbán Viktor miniszterelnök ismertette a magyarországi járványhelyzetet uniós kollégáival. Önkéntes karanténba vonult az Európai Parlament elnöke. David Sassoli ezt azután jelentette be, hogy múlt hétvégén Olaszországban tartózkodott. A koronavírus-járvány miatt egyetlen nap alatt csaknem 170-nel nőtt az áldozatok száma Olaszországban. Róma 631 halottról és több mint 10 ezer fertőzöttről tud. Németország valamennyi tartományában megjelent az új típusú koronavírus - egyre több helyen törlik a tömegrendezvényeket. A határok lezárása nem állítja meg a koronavírust, a járványt máshogy, az emberek közreműködésével kell feltartóztatni - jelentette ki a német szövetségi egészségügyi miniszter. Soron kívüli intézkedéssel 0,75 százalékról 0,25 százalékra csökkentette alapkamatát szerdán a Bank of England az új típusú koronavírus okozta járvány negatív gazdasági hatásainak enyhítése érdekében. Nadine Dorries brit egészségügyi államtitkár is megfertőződött az új típusú koronavírussal. A hírt a 62 éves politikusnő maga jelentette be, miután szervezetében kimutatták a Covid-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 vírust. Tömeges fertőzésre bukkantak a dél-koreai hatóságok egy szöuli call centerben. Miután csaknem 100 új megbetegedést diagnosztizáltak, az ázsiai ország attól tart, hogy óriási fertőzési góc keletkezett a fővárosban. Meghaladta az ezret az azonosított fertőzöttek száma az Egyesült Államokban - közölte a Baltimore-i Johns Hopkins Egyetem Az Egyesült Államokban még nem érte el a csúcspontját az új koronavírus okozta járvány - jelentette ki Jerome Adams altengernagy, tisztifőorvos. Joe Biden nyerte a michigani előválasztást az Egyesült Államokban. A győzelemmel a volt alelnök jelentős lépést tett afelé, hogy ő legyen a Demokrata Párt elnökjelöltje a 2020-as választáson. Ideiglenes kiadatási letartóztatásba helyezett egy szerb férfit az 1999-es koszovói háború idején elkövetett háborús bűnök gyanúja miatt a Fővárosi Törvényszék. Mintegy kétszáz négyzetméteren égett az aljnövényzet egy garázssor mögött a XIV. kerületében, a Francia úton, a tűzben egy 50 négyzetméteres bódé is leégett. A romok között egy holttestet találtak - közölte a fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Egy órával tovább, éjjel fél kettőig jár a 2-es és 4-es metró péntekenként és szombatonként - a meghosszabbított éjszakai üzemidő március 13-án, pénteken lép életbe. Férfi kézilabda NB I: Grundfos Tatabánya KC - Telekom Veszprém 26:33