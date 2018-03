Csiszolt egy kicsit korábbi kijelentésén Szél

Szél Bernadett a napokban arra célzott, hogy kormányváltás esetén Polt Péter megtarthatja a hivatalát, ha felhagy a fideszesek kimosdatásával. Az LMP-s politikusnak nekiestek a baloldalon.

„Természetesen semmi keresnivalója nincsen Polt Péternek ebben a pozícióban. Egy Szél-kormányban viszont azt is tisztázni kell, hogy egyrészt ha nincsen kétharmada, akkor milyen módszereink vannak Polt Péternek a leváltására, amelyek jogállami keretek között működni tudnak. Állítom, hogy most is vannak olyan lehetőségeink, amelyeket jogállami keretek között végre tudunk hajtani, és ezáltal útilaput tudunk kötni Polt Péternek a talpára. Egy percig nem kell tűrnünk őt akár van kétharmada a következő kormánynak, Szél-kormánynak, akár nincsen” – mondta a miniszterelnök-jelölt.