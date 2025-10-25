Csipkés front: Támadás a biológia ellen, avagy kinek áll jól a tanga? - Harsány + videó

Több mint 90 000 tagja van a Digitális Polgári Köröknek, közülük tízezrek vettek részt a Békemeneten. Ezért a miniszterelnök szombat este a Facebookon bejelentette, hogy elindítják a közösség első országjárását.

Élve dobták a tengerbe őket – Ez Brüsszel humanitárius politikájának valódi arca + videó

Azt mondják, a migráció humanitárius kérdés. A valóság: a migráció egy gyilkos üzlet. Spanyolországban egy olyan maffiát számoltak fel, amelynek 22 éves vezetője élve dobatott a tengerbe embereket. Ez az a valóság, amit Brüsszel migrációs paktuma finanszíroz és bátorít. Tóth Brigitta jelentkezik Murciából.