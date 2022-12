Csillogó sportautók a rakéták árnyékában

Megosztás itt:

2022 júniusában Ukrajnában Vemir Davitian üzletember nagyjából százezer dollárért (39 millió forint) megvásárolt egy Porsche Taycan típusú, akár 476 lóerő teljesítmény leadására képes elektromos luxusautót, amelyet – a háború miatt bevezetett kijárási tilalom idején, a tilalom mellett történő közlekedést biztosító dokumentummal a szélvédőjén – hétvégéken gyakran lehetett látni, amint Kijev és az agglomeráció kisebb települései között ingázott. Az autó tulajdonosa hivatalosan – a Zaporizzsja tartomány hatóságainak nemhivatalos tanácsadójaként is működő, illetve egyes bűnözői körökkel is kapcsolatokat ápoló – Davitian vállalkozása, azonban több alkalommal is készültek olyan biztonsági kamerás felvételek, amiken tisztán látszik, hogy az autót Kirilo Timosenko, Volodimir Zelenszkij hivatalának helyettes vezetője hajtja.

Timosenko állítása szerint három-négy alkalommal ült az autóban, amelyet néhány hónapja vissza is adott a tulajdonosnak. Az Ukrajinszkaja Pravda közlekedésbiztonsági megfigyelőkamerák képeire hivatkozva azt írja, Timosenko legalább kétszer annyi alkalommal használta a Porschét, mint amennyit elismert.

Timosenko 2022 tavaszán, a Taycan előtt – bár saját és felesége nevén 2020-as vagyonnyilatkozatában egy 2019-es BMW X5-ös luxus-SUV-t, egy 2017 Porsche Macan gépkocsit, valamint egy 2014-es Volkswagen Caravelle kisbuszt is szerepeltetett – egy egyesült államokbeli cég által humanitárius alapon felajánlott, alsóbb kategóriás Chevrolet Tahoe-t vezetett. Miután egy ukrán portál felhívta a figyelmet az ellentmondásra, a Chevrolet eltűnt Timosenko környezetéből.

Az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetőjének lakóhelye is érdekes kérdéseket vet fel, miután tartózkodási helyeként egy 1200 négyzetméteres villaépületet azonosítottak, amelynek egy víztározóhoz is saját hozzáférése van. A villa hivatalosan Ihor Nikonov építési vállalkozó tulajdonában áll.

Timosenko úgy nyilatkozott, azért bérli havonta körülbelül 230 ezer ukrán hrivnyáért (2,3 millió forintért) a házat, mert saját lakhelye az orosz rakétatámadásoknak kitett területen fekszik. Szakértők szerint Timosenko jóval piaci szint alatti bérleti díjat fizet Nikonovnak – bár vagyonnyilatkozata alapján a kedvezményre nem lenne rászorulva –, és arra a Pravda mutat rá, hogy egy ilyen háznak a fenntartása sem olcsó. Timosenko mégsem hajlandó megosztani az ilyen költségeit részletező számlákat.

Eközben Nikonov vállalkozása bekerült az ingatlanépítéseket kedvező feltételekkel finanszírozó hitelprogramba.

Jurij Butuszov, a Censor.net nevű lap főszerkesztője azt nyilatkozta, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a fenti korrupciógyanús események ellenére egyedül amiatt indított vizsgálatot, hogy a mintegy 39 millió forintba kerülő Porsche Taycan gépkocsit vezető Timosenkóról készült képeket a Pravda hogyan szerezte meg.

Úgy tűnik, azért, mert nem szégyen úgy élni [ahogyan Timosenko jelenleg él], a szégyen kizárólag az, hogy az emberek megtudták

– fogalmazott Butuszov.

Ukrajna a háborút megelőző évtizedek alatt is folyamatosan küzdött a korrupcióval, a különböző módszertannal dolgozó szervezetek listáin is rendre a vizsgált államok közül az alsó harmadban végzett. Volodimir Zelenszkij 2019-es hatalomra lépése előtt választási kampányában kulcsfontosságú kérdésként beszélt a korrupció mielőbbi visszaszorításáról. A Nép Szolgája Párt és a Zelenszkijt közvetlenül segítő személyek sem tudják azonban minden esetben kivonni magukat a kísértés alól. 2022 júliusában nagy visszhangot kapott, amikor Zelenszkij egyszerre bocsátotta el az ukrán legfőbb ügyészt, a hírszerzés vezetőjét, valamint egyéb állami vezetőket korrupció gyanúja miatt. Az ügy még az Ukrajnát fegyverekkel, anyagi forrásokkal látszólag számolatlanul támogató Egyesült Államok vezetésében is megütközést keltett, csakúgy, mint a szeptemberben kipattant botrány.

Borítókép: Kirilo Timosenko, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője a kijevi tartomány Borodjanka településén tartott sajtótájékoztatón 2022. április 16-án. (Fotó: NurPhoto / NurPhoto via AFP/Hennadii Minchenko)

