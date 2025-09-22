Beköszönt a csillagászati ősz

Megosztás itt:

Hozzátették: ebben az évben szeptember 22-én ünnepelhetjük az őszi nap-éj egyenlőséget, a csillagászati ősz kezdetét.

Őseink ilyenkor hálát adtak a természet bőkezű ajándékaiért, a termények sokaságáért.

Megjegyezték:

rövidülnek a nappalok, a sötétség egyre nagyobb szeletet hódít el napjainkból egészen decemberig, amikor a fény "megint utat tör magának".

Hozzátették: a Nap éppen 90 fok magasan delel az Egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka is ugyanolyan hosszúságú ezen a napon.

Fotó: Shutterstock