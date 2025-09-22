Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 22. Hétfő Móric napja
Jelenleg a TV-ben:

Bayer show

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Beköszönt a csillagászati ősz

2025. szeptember 22., hétfő 10:40 | MTI
időjárás ősz csillagászati ősz

Hétfőn, szeptember 22-én 20 óra 19 perckor csillagászati értelemben is megkezdődik az ősz, ekkor lesz ugyanis a nap-éj egyenlőség - közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján hétfőn.

  • Beköszönt a csillagászati ősz

Hozzátették: ebben az évben szeptember 22-én ünnepelhetjük az őszi nap-éj egyenlőséget, a csillagászati ősz kezdetét.

Őseink ilyenkor hálát adtak a természet bőkezű ajándékaiért, a termények sokaságáért.

Megjegyezték:

rövidülnek a nappalok, a sötétség egyre nagyobb szeletet hódít el napjainkból egészen decemberig, amikor a fény "megint utat tör magának".

Hozzátették: a Nap éppen 90 fok magasan delel az Egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka is ugyanolyan hosszúságú ezen a napon.

Fotó: Shutterstock

További híreink

Opitz Barbi sokkolta Velencét

Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt

Megszületett a szupermodell és a milliárdos kislánya: fotó a babáról

A Győr klasszisa sem akárhogy tért vissza a súlyos buszbaleset után

A várandós Sydney van den Bosch nem titkolja: most már biztos, hogy nem jön össze

Megsemmisítő erejű pofon csattant Magyar Péter arcán, nem akárki vitte be a találatot

Elszabadult a pokol, botokkal lincselnének egy beteg embert: ez a Magyar Péter-féle Tisza Párt igazi arca?

Újabb gyöngyszem kapható a Lidlben – Most 6 darabot adnak 1799 forintért

Ez nem a 444 hete – megint hatalmasat hazudott a balliberális portál, most a józsefvárosi választás kapcsán

További híreink

Ez nem a 444 hete – megint hatalmasat hazudott a balliberális portál, most a józsefvárosi választás kapcsán

12 ezer ember örömujjongása a Columbia Egyetem magyar professzorának szavai nyomán

Bayer Show – Kovács Zoltán Ruszin-Szendi Romuluszról: megbocsáthatatlan hiba, amit elkövetett + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ez nem a 444 hete – megint hatalmasat hazudott a balliberális portál, most a józsefvárosi választás kapcsán
2
Bayer Show – Kovács Zoltán Ruszin-Szendi Romuluszról: megbocsáthatatlan hiba, amit elkövetett + videó
3
Botrány: Ruszin-Szendi Romulusz meglökdöste a riportert, nyomozás jöhet
4
A Fidesz jelöltje, Kozma Lajos nyerte az időközi egyéni választókerületi képviselő-választást Józsefvárosban + videó
5
Menczer Tamás felkérdezte a tüntető feketeöves gyűlöletkeltőket
6
Orbán Viktor nagy bejelentésre készül
7
Hatalmas tömeg gyűlt össze a búcsúztatásra + videó
8
Sajtóklub – Óriási erődemonstáricó volt a DPK első gyűlése, közben Magyar Péter a Facebookon tombolt + videó
9
Csörte – Fegyverrel ment a tiszás lakossági fórumra Ruszin-Szendi Romulusz + videó
10
Kocsis Máté: Most van gondban a Tisza Párt és vezére!

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Orbán Viktor nagy bejelentésre készül

Orbán Viktor nagy bejelentésre készül

 A miniszterelnök napirend előtti beszédével megkezdődik az őszi parlamenti ülésszak hétfőn. Orbán Viktor a közösségi oldalán azt írta, expozéjában nem kevesebbről lesz szó, mint arról, hogyan lehet naggyá tenni Magyarországot. A beszéd várhatóan 13 órakor kezdődik.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!