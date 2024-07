Csernus nem kertelt, most a Himnuszról beszélt

Megosztás itt:

Egy TikTok-ra kikerült interjúrészletben Csernus Imre pszichológus a „keserű” magyar himnuszról is ejt pár szót, ami megalapozza a nép hangulatát. Könyvében erre példát is hoz Csernus, vezeti be a témát az interjú készítője: az olasz himnusz például teli van energiával a magyarral szemben, ami a focimeccsek hangulatát is megalapozza.

Csernus elmondja:

sok sportolóval beszélt, és úgy tűnik, kevésnek adja meg a himnusz a plusz energiát,

amire szükség volna. „Érdekes, hogy egy nép hogyan áll az életéhez, azt látni abból, milyen intenzíven énekli a himnuszát. A portugálok és a törökök is teli szájjal éneklik.

Mi mikor énekeljük teli szájjal a himnuszt?”