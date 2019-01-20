2019. január 20.,
vasárnap, Fábián, Sebestyén napja

Csermely Péter interjúja Andy Vajnával a Sziluettben

Hír TV

2019. január 20., vasárnap 22:00, frissítve: vasárnap 22:12

Meghalt Andy Vajna

MTI, Hír TVMeghalt Andy Vajna

Orbán Viktor: Köszönök mindent, Barátom!

Hír TVOrbán Viktor: Köszönök mindent, Barátom!

A Hír TV a Sziluett című műsorának egy korábbi adásának ismétlésével emlékezik Andy Vajnára.

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