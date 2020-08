Cserbenhagyták a rászoruló gyerekeket

22 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4768-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 605 fő, 3529-en már meggyógyultak. Több humánvizsgálatra és tesztre van szükség ahhoz, hogy biztosan kijelenthető legyen: az orosz vakcina működik – mondta a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában az ELTE Természettudományi Karának dékánja. Kacskovics Imre közölte: a magyar koronavírus elleni gyógyszerfejlesztés jól áll, várhatóan 2021 végén kezdődhetnek el az állatkísérletek utáni humánvizsgálatok. Alaptalanul nevezett korrupciógyanúsnak több Tarlós István hivatali ideje alatt megvalósított projektet Kerpel-Fronius Gábor momentumos főpolgármester-helyettes - írja a Magyar Nemzet. A folyamatos bekiabálások miatt botrányba fulladt a testületi ülés Gödön. A képviselő-testület újabb fegyelmi eljárást szavazott meg a momentumos polgármester ellen, amelynek értelmében továbbra sem láthatja el polgármesteri munkáját. Időközi választás kiírásáért gyűjt aláírásokat a Mi Hazánk Mozgalom Gödön – mondta a párt elnökhelyettese Magyarország élőben című műsorunkban. Dúró Dóra közölte: az önkormányzati választásokat követően több városban felbomlott az ellenzéki szövetség, többek között Gödön, ahol jelenleg politikai szappanopera zajlik. Több mint 2,2 milliárd forinttal több pénz jut jövőre a költségvetésből a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására - közölte Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár. Magyarországon nem állt le a filmes élet a koronavírus-járvány miatt, az elmúlt hónapokban is azon dolgoztak, hogy a mintegy húszezer hazai szakembernek folyamatos munkát biztosítsanak - mondta Káel Csaba a budapesti Origo Filmstúdióban. Folyamatosan nő a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren megfordulók száma, júliusban már 300 ezren utaztak repülővel, augusztusban várhatóan ennél is többen fognak - közölte a Budapest Airport kommunikációs vezetője. Magyarország már nem „biztonsági potyautasa” az Észak-Atlanti Szövetségnek, hanem a 2016-ban indított honvédelmi- és haderőfejlesztési programnak köszönhetően kiszámítható, vállalásait pontosan teljesítő NATO-tagország - írta a Magyar Nemzet. Több mint kétszáz embercsempészt fogtak el idén eddig Magyarországon, míg tavaly egész évben százötvenet - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György közölte: az embercsempészek - többnyire külföldi állampolgárok - tevékenysége egyre kiterjedtebb. Jellemző rájuk az is, hogy általában maguk is migránsok - például szírek vagy afgánok -, akik később bekapcsolódtak az embercsempészésbe. A Franciaországból Angliába igyekvő migránsokkal szembeni szigorúbb fellépésről egyeztetett Párizs és London küldötte. A felek egyetértettek abban, hogy indokolt esetben le kell zárni a két ország közötti tengeri szorost, a La Manche csatornát. Az uniós helyreállítási alap nyújtotta lehetőséget kihasználva alagúttal kötné össze Szicíliát és az olasz szárazföldet az olasz kormány a régóta tervezett, de soha meg nem valósuló híd helyett. Több mint ezer embert vettek őrizetbe a fehérorosz hatóságok a tüntetések során, a biztonsági erők és a tiltakozók közötti összecsapásokban 51 tüntető és 14 rendőr megsérült - közölte a minszki belügyminisztérium. Visszautasította a fehérorosz kormány azokat a külföldi bírálatokat, amelyeket azért kapott, mert a hatóságok erőszakot alkalmaztak a feltételezett elnökválasztási csalások miatt tiltakozókkal szemben. A világon 20,2 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 740 276, a gyógyultaké pedig 12,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Csökken a koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában az elmúlt 24 órában 235 új fertőzöttet regisztráltak, míg a múlt héten a négyszázat is elérte a napi új fertőzöttek száma. Romániában újabb 1415 koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak az utóbbi napon, ezzel meghaladta a 65 ezret a járvány kezdete óta beazonosított fertőzöttek száma. Aggasztónak nevezte a koronavírus-fertőzöttek számának emelkedését Jens Spahn német egészségügyi miniszter a Deutschlandfunk német országos közszolgálati rádiónak adott interjújában. A koronavírus-járvány miatt elrendelt rendkívüli helyzet szeptember 11-ig történő meghosszabbításáról döntött az örmény kormány. Az Egyesült Államokban több mint 52 ezer új koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak. Ezzel az országban a járvány kezdete óta regisztrált fertőzöttek száma 5,11 millióra, az elhunytak száma több mint 164 ezerre emelkedett. A Covid-19 elleni orosz védőoltás első adagjait két héten belül le fogják gyártani, elsősorban az egészségügyben dolgozók számára - jelentette ki Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter. Több mint százhúszan meghaltak civilek és az őket lefegyverezni próbáló katonák összecsapásaiban az utóbbi napokban Dél-Szudánban. Az izraeli légierő csapást mért a Gázai övezetet irányító radikális iszlamista szervezet, a Hamász állásaira. Hongkong felfüggeszti kiadatási egyezményét Németországgal és Franciaországgal - jelentette be a különleges közigazgatási státuszú város vezetése. Halálos tömegverekedés tört ki az indiai Bengaluruban egy mohamedes Facebook-bejegyzés miatt. Két ember meghalt és 60 rendőr megsérült, amikor a feldühödött tömeg megtámadott egy rendőrőrsöt. 148 illegális bevándorlót talált furgonokba zsúfolva az észak-macedóniai rendőrség két akció során. Álházasság útján migránsokat Európába csempésző bűnözői csoportot számoltak fel Spanyolországban. Mauritiuson szivattyúzással sikerült megállítani az üzemanyag szivárgását a zátonyra futott japán teherhajóból. A hatóságok ökológiai vészhelyzetet hirdetettek, mert mintegy ezer tonna gázolaj ömlött a tengerbe, súlyosan veszélyeztetve a környezetet. Kisiklott egy vonat Skóciában, sérültekről vagy halottakról egyelőre nincs hír, Nicola Sturgeon skót kormányfő a Twitter közösségi portálon azt írta, rendkívül súlyos baleset történt. Zivatarveszély miatt a fél országra figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Muzeális értékű kelta kést találtak egy férfinél a rendőrök Szolnokon - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ingyenes számlázóprogrammal és mobilapplikációval segíti a vállalkozásokat - közölte az adóhatóság. Kozák Luca egyéni csúccsal harmadik helyen végzett női 100 méter gáton a finnországi Paavo Nurmi Játékok elnevezésű atlétikai versenyen. Három és fél évvel visszavonulása után újra rajthoz áll Vajda Attila olimpiai bajnok kenus - közölte a delmagyar.hu. A járványhelyzet miatt nem rendezik meg idén a Párizs Maratont.