Csépányi Balázs – Tombol az Orbán-gyűlölet: Farkasházy Tivadar behódolt Magyar Péternek

A Klubrádióban vendégeskedett Farkasházy Tivadar, aki sok mindenről beszélt az interjú során. A Heti hetes, Gálvölgyi, Havas, Hernádi, a rádió kabaré és a Hócipő is szóba került. Természetesen a politika is megjelent a műsorban. A Fakasházytól megszokott Orbán-gyűlölő, gonoszkodó, humorosnak szánt pikírt megjegyzések sorjáztak a beszélgetés során. Egy riporteri kérdésre, mely szerint hogy fogadta Magyar Pétert, azonnal kibújt a szög a zsákból:

„Apróhirdetésekben szokott lenni, hogy minden megoldás érdekel. Ennél csak jobb jöhet. Hiszen ez egy jogász maffia, ami 1989-ben alakult a Bibóban és minden hatalmat megragadott. Azt remélem, hogyha nem is lesz egy jó vezető, nem fog egy ilyen hierarchiát és egy ilyen hűbéri társadalmat építeni.”

Farkasházynak és a többi véresszájú baloldali megmondóembernek gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy ki, csak már váltsa le végre Orbán Viktor. Ilyen a baloldal által tudatosan megtervezett jövő. A gyűlölet szava ez, nincsenek érvek, csak fröcsögés.

Engedjék meg, hogy Pilhál Tamás kollégám egyik írásából idézzek, mert ettől pontosabban nem lehet megfogalmazni, hogy milyen emberek is a Farkasházy-félék.

„A tapsról nekem valamiért az a konzervtaps meg műröhögés jut eszembe, amit a Heti Hetesben toltak a hét „nagyágyú” szövegei alá. Akkor még magas lovon ültek Tivadarék. Akkor (is) gúnyolódtak a keresztényeken, kiröhögték a nemzeti érzésű embereket minden héten. Gátlástalanul hazudoztak, és mentegették Gyurcsányék bűneit. Nem ismertek igazságot, méltányosságot, józanságot. Csak röhögtek és röhögtek. Ám egyszer minden inga visszaleng. S most, hogy a Farkasházyk ott vannak, ahol mindig is a helyük lett volna, a süllyesztőben, mi még csak nem is röhögünk rajtuk, csak szánakozva csóváljuk a fejünket. Aztán unottan lapozunk.”

Bizony így van ez. Ennyit Teddyről és az új, aktuális kedvencéről Magyar Péterről.

