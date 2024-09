Csépányi Balázs: Pulai András szilánkokra törte Magyar Péter meséjét

Megosztás itt:

Pulai András volt a Klikk TV Mélyvíz című műsorának a vendége. A Publicus Intézet vezetője többek közt a következőket mondta a beszélgetésben a kormánypárt népszerűségéről:

Sok a válságjel a társadalomban, a kormányzat körül is, de a pártok támogatottságában ez nem jelenik meg. A Fidesz tartja magát, bár nyilván neki is új kihívásokkal kell szembenéznie, nincs jele, hogy a választók tömegesen menekülnének a kormánypárttól, és az sem látszik, hogy a Fidesz szavazói elfordulnának pártjuktól.

Hoppá!

Ez a kijelentés annak fényében különösen érdekes, hogy az utóbbi hetekben sorra jelentek meg különféle közvélemény-kutatási adatok. Ezek közül többen olyan eredményeket közöltek, hogy már a kormánypártok nyakán van a Tisza Párt, már öt százalék alá csökkent közöttük a különbség. Ilyenkor, másfél évvel a választás előtt gyakorlatilag szabadon mérhetnek bármit a kutató cégek. A baloldalhoz ezer szállal kötődő intézetek természetesen Magyar Pétert segítik ezekkel az adatokkal, illetve elhitetik a támogatóival, hogy van esély a kormányváltásra.

Magyar Péter influenszer természetesen örömittasan kiposztolta úton-útfélen, hogy már mindjárt utoléri a pártja a Fideszt. Ne lepődjünk meg, ez így fog menni egészen a választásokig. Azonban megérkezett a friss, ropogós Nézőpont-kutatás is, amely egész más eredményt mutat, mint a korábbi felmérések. Változatlan a Fidesz–KDNP támogatottsága a júniusi EP-választás óta, ami kényelmes többséget jelentene egy most vasárnapi országgyűlési választáson. A Nézőpont Intézet, a Magyar Nemzet részére készített felmérése szerint a Tisza Párt ugyan öt százalékpontot erősödött, de nem új szavazókkal, hanem a többi ellenzéki párt korábbi támogatóival. Gyengült a Gyurcsány-koalíció, a Mi Hazánk és a Momentum tábora is.

Ez a felmérés minden bizonnyal nem esett túl jól Magyarnak. Pulai András mostani Klikk TV-s mondatai pedig felértek egy váratlan helyről érkező jókora balegyenessel a számára.

Ja, kérem, ilyen a boksz!

Forrás: Magyar Nemzet