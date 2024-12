Wellor megénekelte: Magyar Péterrel durván szembe jött a valóság + videó

Megosztás itt:

A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát – tartja a mondás. Ez történt Magyar Péterrel, nagyon csúnyán leszerepelt. Mint ismert, a Magyar Hang álhírére, amelyben azt állították, hogy repülőtéri forrásaik alapján Bassár el-Aszad repülőgépe szállt le Ferihegyen szombaton este, a széles látókörű Magyar Péter azonnal rácsavarodott. Elindította a fröcsögőcunamit. Miután a kamu hírt a Budapest Airport cáfolta, az ellenzéki lap elismerte a tévedését, valótlan állítását, és bocsánatot kért olvasóitól. Magyar Péter azóta sem ismerte el az igazságot, tovább gerjeszti a feszültséget.

Wellor ezt az újabb gusztustalanságot nem nézte tétlenül, és ráhúzta a vizes lepedőt Magyar Péterre. A netzenész legújabb dalában kíméletlenül tart tükröt a Tisza Párt elnökének legújabb, vérlázító botrányára. A világhálón egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Wellor most is rátapintott a lényegre. Kicsi vagy című dalával utal a múlt heti Menczer–Magyar-csörtére is, és rávilágít, ahogy fogalmaz, „temus államférfi” alkalmatlanságára.

