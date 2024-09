Csépányi Balázs: Gyurcsány olyat tett, amit nagyon meg fog bánni

Hangzatos mondás, és sok igazság is van benne, nem vitás. Azonban a magyar fiataloknak, amikor mérlegelnek, nem elhanyagolható szempont a bohó lázadás mellett az sem, hogy történetesen ez a fölöttébb gonosz, elnyomó kormány volt, amely lehetővé tette nekik, hogy 25 éves korukig ne fizessenek adót. Úgyhogy a Gyurcsány-féle, jópofának szánt közlés ismét egy zsákutca. Ezt a lépését borítékolható, hogy megfogja bánni a DK-vezér, mert ezúttal is csak annyit tett, hogy szokásához híven potyautasként felkapaszkodott a mesterségesen gerjesztett baloldali hisztériavonatra, amely, mint mindig, ezúttal is vakvágány felé zakatol.

A felmérésből kiderül, tízből kilenc magyar szerint az okostelefon-használat függőséget okozhat, ráadásul a fiatalok közösségi életére és egészségi állapotára is negatívan hat. A válaszadók 77 százaléka gondolja azt, hogy az okostelefon-használat miatt romlik a fiatalok testi egészsége, 72 százalékuk szerint pedig a fiatalok idegrendszeri fejlődését és a lelki állapotát (71 százalék) is negatívan befolyásolja.

