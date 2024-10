Csépányi Balázs: Fekete-Győr András meghekkelte Magyar Péter tüntetését

Megosztás itt:

Magyar Péter több százezres tömeget ígért a szombati tüntetésére, de csupán pár ezren vettek részt a megmozdulásán. Csúfos kudarc lett a nagy dzsemboriból. Bohár Dániel riporter úgy vélekedett: érthető, hogy Nagy Ervin színészre, a Bruti névre hallgató humoristára és Magyar Péterre nem sokan kíváncsiak. Szarvas Szilveszter újságíró szerint ez a bohóckodás és a ripacskodás ára. – Magyar Péter elérte, hogy a tüntetése ahhoz hasonlítson, mint amikor Kunhalmi Ágnes az ajtónak rohant. Már csak azért imádkozom, hogy Ervint ne engedjék nyilvánosan a karaokegép elé – fogalmazott maró gúnnyal.

Ha embertömeg nem is volt, baloldali, ellenzéki politikusoktól, megmondóemberektől hemzsegett a tüntetés. Sok levitézlett figura a saját politikai túlélését látja a Tisza Pártban. A színpadon szerepet kapott Hadházy Ákos és a már említett Bruti is, aki júniusban még a Kutyapárt képviseletében szerepelt a választási vitaműsorban. A tömegben természetesen feltűnt a baloldali zenész, Bródy János is a kedves feleségével. A legnagyobb meglepetést azonban Fekete-Győr András részvétele okozta. A momentum levitézlett, bukott politikusa régen mutatkozott nyilvános megmozduláson. Most is jobban tette volna, ha távol marad, mert szokásához híven ismét sületlenséget tett ki posztjában:

„Van pofájuk… A propaganda elleni tömegtüntetésen egyszer csak megjelent az ország egyik hétpróbás, fekete öves propagandistája, Császár Attila is. Ő az M1 főmuflon riportere, és a ti adótokból fizetik. Érdekes beszélgetés lett a miénk: leginkább én kérdeztem őt a nép nevében, a nép gyűrűjében.”

Az MTVA-nál tartott ellenzéki tüntetésen az M1 riportere csak a dolgát végezte, hiszen az a dolga, hogy tájékoztassa az embereket. Vajon mit gondolt Fekete-Győr elvtárs? Hiszen a tüntetés résztvevői pont a közszolgálati média tájékoztatásának a minőségét kifogásolták.

Fekete-Győr politikai vesszőfutását kommunikációs hibák egész sora kísérte, a nullával egyenlő elvégzett munka mellett. Volt, hogy VV Zsolti Youtube-csatornáján mesélt arról, hogy a zuhany alatt mossa az elektromos rollerét, de az igazi vesszőfutása egy Partizán-interjú volt, ahol gyakorlatilag a műsorvezető egyik kérdésére sem tudott válasz adni, ami mémek tömkelegét eredményezte a világhálón.

Szóval a Momentum politikusa sikeresen meghekkelte a szombati, amúgy is szánalmasra sikerült tüntetést.

Forrás: Magyar Nemzet