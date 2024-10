Csépányi Balázs: Cseh Katalint ismét rászabadítják a magyarokra

Megosztás itt:

Fekete-Győr Andrást és Szarvas Koppány Bendegúzt is bűnösnek mondta ki hivatalos személy elleni erőszakban jogerős ítéletében a Fővárosi Ítélőtábla. Mindkét momentumos politikus felfüggesztett börtönbüntetést kapott – számolt be a Mandiner.

Az ítélet meghozatala után Fekete-Győr András sajtótájékoztatót tartott, ahol hatalmas bejelentést tett:

„Úgy határoztam, és úgy döntöttem, hogy a parlamenti képviselői mandátumomat Cseh Katalinnak adom át, aki az elmúlt évtizedek legjobb európai parlamenti képviselője volt.”

Most bebizonyosodott, hogy a magyar választók bizalmát már elvesztett Momentum vezető politikusai nem hagynak fel a hazánk ellen az elmúlt években folytatott akciókkal. Az is jól látható, hogy Donáth Anna és Cseh Katalin igazi megbízói nem a magyar emberek, hanem a nemzetközi liberális elit, ahol továbbra is számítanak rájuk a Magyarország elleni áskálódásban. Fekete-Győr döntése pedig azt is bizonyítja, hogy egy olyan bukott politikus, mint Cseh Katalin, immár a magyar parlamentben is folytathatja aknamunkáját.

A kérdés csupán az, hogy a Momentum erősen megcsappant népszerűségének jót tesz-e Cseh reaktiválása. Mindenesetre az álmoskönyvek szerint egy zuhanórepülésben lévő pártot nem sok jóval kecsegtet, ha egy csúnyán leszerepelt politikust állít csatasorba.

Ez azonban legyen az ő problémájuk.

Forrás: Magyar Nemzet